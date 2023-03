Diciamo le cose come stanno: vivere dentro la menzogna è come raggiungere la pace dei sensi, una sorta di Nirvana della verità: perché nulla può più scalfire la narrazione. non c’è assurdo o contraddizione che possa mettere in crisi questo stato di grazia, così ,per esempio, qualche giorno fa un dispaccio dei servizi segreti britannici per i quali la realtà è come il cianuro, ha potuto sostenere che i russi combattono con le pale tanto poco equipaggiamento hanno e nello stesso tempo riferire hanno sparato 70 mila colpi di cannone in un solo giorno. Mentre lo dicevano il gruppo Wagner stava terminando la conquista della parte est della città. E tutto questo è finito direttamente sull’informazione senza che nessuno si sia chiesto se non ci fosse qualcosa che non funzionava in questo racconto che non deve essere veritiero, ma solo conveniente per il potere, cosa che del resto accade anche per la ricerca scientifica . Ma la cosa assolutamente straordinaria l’ho appresa ieri da un’infermiere: ora che comincia ad uscire tutta la melma della pandemia in ogni parte del mondo, che numerose intercettazioni in Usa, in Gran Bretagna, oltre a quelle di Speranza, testimoniano della regia “politica” della vicenda Covid, alcuni duri e puri sia del virus che del vaccino, cominciano a tentennare e a farsi delle domande o a temere di ritrovarsi dalla parte del torto che per gli opportunisti è come l’inferno.

Ma indovinate un po’ di chi è la colpa? Naturalmente dei non vaccinati o comunque dei critici delle misure prese al solo scopo di diffondere la paura e i suoi simboli: l’infermiere di cui parlavo si è sentito dire da un collega che tre anni fa faceva lo smargiasso virale: “La colpa è vostra che non siete stati abbastanza convincenti”. Cosa ci si piò aspettare da gente che non vuole ammettere di aver sbagliato e magari di aver anche lucrato in qualche modo sull’errore con questi argomenti? Che fa finta di non sapere che vi sono stati ricatti di ogni tipo, censure, demonizzazioni, persino condanne da parte di magistrati particolarmente stupidi? Cosa si doveva fare per convincere teste refrattarie ad ogni dubbio? Quando verrà proclamata l’epidemia di influenza stagionale e l’Oms ( come è già stato annunciato) renderà obbligatori vaccini a mRna , blocchi, segregazioni e mascherine di certo non saranno questi sacchi di ipocrisia a scendere in piazza. o a opporsi a tali follie e alle loro conseguenze che sappiamo essere drammatiche visto che ogni giorno porta la conferma di un qualche attentato alla salute, siano esse le pericarditi e le morti improvvise, le gravi conseguenze sull’apparato riproduttivo e dulcis in fundo il turbo cancro, chiamiamolo così, che sta uscendo dall’area dell’ipotesi per diventare realtà. I dati dell’americano Vaers esaminati dal Cdc testimoniano di un aumento di tutti i linfomi dopo le vaccinazioni con i sieri genici, ma applicando poi metodi statistico non rivolti alla minimizzazione si può facilmente scoprire che le cosiddette vaccinazioni aumentano del 60% il rischio di mieloma) del 150 di leucemia e del 180% per cento di linfoma. E dal 14% al 20% delle segnalazioni di casi sospetti ha già avuto esito visto che tali malattia sembrano più aggressive, La stessa cosa, sembrerebbe vale anche se con percentuali di aumento minori, anche per moltissime altre forme di tumore.

Mi chiedo cosa faranno le persone che accusano i non vaccinati di non essere stati abbastanza persuasivi di fronte al continuo rotolare della menzogna che via li sta schiacciando. E questo vale ovviamente peer tutti i campi non solo quello sanitario: cosa faranno questi ipocriti quando il nauseabondo ceto politico occidentale penserà di entrare in una guerra di totale distruzione per l’Europa per non ammettere il catastrofico errore commesso in Ucraina? Alla fine della fiera viviamo in un tempo incapace di ammettere i propri errori, le proprie superficialità, la corbellerie, l’incompetenza e proprio questo costituisce una delle catene più forti della nostra condizione, di questa antropologia dove esistono solo individui che non contano nulla e per questo devono essere spinti a creare a una sorta di culto dell’io e dell’ego, ma di così scarsa qualità che può essere violato quando il potere lo decide.

