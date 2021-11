E’ quasi impossibile non tremare e non farsi prendere dalla vergogna per l’imbarbarimento a cui stiamo andando incontro: il massimo fautore mondiale dei vaccini obbligatori, che segnano la cesura della civiltà, quello che per conto delle corporation straparla da Washington, è di fatto un rimbambito, un pupazzo evidentemente in mano a poteri extraistituzionali. Ecco un brano letterale del discorso che Biden ha fatto in Tv, alla Fox News, per tentare di spiegare l’aumento dei prezzi: “Perché il prezzo dei prodotti agricoli, quando vado al negozio, perché è più alto? Cosa, come per esempio. se l’avessi fatto, se uscissimo tutti insieme e pranzassimo insieme e dicessi, chiediamo a chi è al tavolo accanto, non importa come, in qualunque ristorante ci troviamo, che ci spieghi la catena di approvvigionamento. Pensi che capirebbero di cosa stiamo parlando. Sono persone intelligenti. La filiera. Ma perché è stato eseguito il backup di tutto? Bene, è supportato perché le forniture oi materiali delle persone che finiscono per essere sul tavolo della nostra cucina o nella nostra, nella, nella, nella nostra, nella nostra famiglia, nella nostra, nella nostra vita. Indovina un po? Lì chiudono quegli impianti perché hanno il covid”. Magari doveva dire che semmai oggi è proprio lui con i mandati vaccinali a creare caos e sconcerto e a far disertare il lavoro perché evidentemente qualcuno gli ha ordinato di fare così. Ma qui siamo davanti a una regressione infantile.

Tuttavia questo è solo un esempio dello spaventoso declino cognitivo dell’elite americana, quello che poi ha permesso la costruzioni di narrazioni assurde come quella della pandemia. Ecco il brano di uno speech di Nancy Pelosi che dice “Quindi stiamo ottenendo un po ‘di uccello e privilegio. Penso che per lo più stiamo ricevendo uno scrub privilegiato. Perché lo scrub privilegiato è impietoso per un conto. L‘uccello , nah, è importante, ma devi eliminarlo. Ma la violazione dei privilegi può portarti fuori… Vogliamo essere sicuri che ciò che inviamo non sia una piattaforma o bagno per uccelli o scrub privilegiato… Esercizi, stiamo ricevendo esercizi di balneazione in cui siamo impegnati. E stiamo ricevendo una buona risposta. Non c’è una cattiva risposta”

E come la mettiamo con Kamala Harris la quale ha interrotto una conferenza della Nasa per chiedere se possono “misurare gli alberi” come parte della “giustizia ambientale”. “Si riesce a misurare gli alberi? Parte di quei dati a cui ci si riferisce in materia di giustizia ambientale … che puoi anche monitorare per razza ( forse voleva dire specie ndr) , ci sono medie in termini di numero di alberi in cui vivono le persone “. Probabilmente voleva dire ma è solo una mia supposizione, quanto verde abbiamo per ciascuna persona, dati assolutamente disponibili area per area, città per città così come per tutta la superficie terreste: è stato calcolato che esistono oltre 3 triliardi di alberi, circa 420 per ogni essere umano. Che un vice presidente degli Usa che si atteggia ad ambientalista non sappia queste cose prima di essere eletto, è davvero il colmo. Ah, per curiosità negli ultimi decenni l’aumento di Co2 nell’atmosfera ha portato a un aumento della superficie fogliare complessiva del 9 per cento, tanto per metterci un po’ di quella complessità che deve sgomentare personaggi del genere.

Siamo comunque davvero ai minimi termini e non c’è bisogno di ricorrere ad aneddoti volgari come l’incidente di Biden nei bagni del Vaticano per capire di essere sull’orlo di un precipizio, che la democrazia non può certo né rappresentata, né difesa da simili personaggi che al contrario sono invece il grottesco volto della fine di un’epoca.

Mi piace: Mi piace Caricamento...