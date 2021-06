Probabilmente pochi di noi conoscono Günther Jauch che è invece un notissimo conduttore televisivo tedesco, nominato addirittura “genero ideale” dalle telespettatrici, insomma una specie di analogo di Pippo Baudo degli anni ’80. Ora il ministro della salute, il famigerato Jens Spahn, ex impiegatuccio di banca, titolare di una laurea breve in scienze politiche e coinvolto in parecchi scandali di corruzione, persino sulle mascherine, ha arruolato di forza il celebre conduttore come testimonial dei vaccini dichiarando che “Anche Günther Jauch è vaccinato è il nostro jolly nella guardia contro le pandemie.” E come se questo non bastasse il ministero ha pubblicato sul proprio account principale una foto del conduttore con un cerotto nel presunto sito di un’iniezione E siccome Jauch è stato conduttore dell’edizione tedesca di Chi vuol essere milionario l’immagine traino scherza su questo fattore e in un riquadro compare la domanda ” Sarò vaccinato?” che prevede quattro risposte che prevedono solo il sì.

Il problema è però che il conduttore non si è affatto vaccinato: all’inizio di aprile ha avuto un lieve influenza con tampone positivo e ed è stato ovviamente dichiarato caso covid, così che non potrebbe farsi la puntura nemmeno volendo prima dell’ottobre prossimo. E’ del tutto chiaro che il personaggio si è prestato – probabilmente non gratis, forse dietro compenso, forse sotto minaccia di non lavorare più alla tv pubblica – per la campagna vaccinale del ministero così come altri burattini della farsa pandemica . Ma se qualcuno comincia ad indignarsi aspetti perché questa è solo una parte della storia, il bello deve ancora venire: al momento della brevissima influenza Covid del presentatore sempre il ministero aveva sfruttato questo evento per rinfocolare la campagna di paura. Dunque sapeva benissimo che Juach non era vaccinato e tutto ciò che è accaduto è solo una miserabile messa in scena. C’è da chiedersi cosa non lo sia in questa commedia pandemica e davvero come si faccia ad aver confuso a tal punto la testa della gente che scorda tutto da un mese all’altro. .

il giornalista Felix Dachsel ha attaccato questa ennesima menzogna “Come può il ministero continuare a diffondere notizie così palesemente false e il ministro Jens Spahn a ritwittarle?” “Purtroppo abbiamo commesso un errore – risponde il dicastero – ma Günther Jauch” vuole “essere vaccinato”. Il tutto mentre il conduttore tace. Non c’è dubbio che c’è da fidarsi della parola di questi gaglioffi. Ora è chiaro che se non ci fosse stato il piccolo particolare del Covid primaverile sfruttato a fini di paura, la cosa sarebbe tranquillamente passata per vera come probabilmente è accaduto per molti mercenari del vaccino, di certo non solo in Germania. E chissà con quanto spreco di buona e innocua acqua distillata

