E’ straordinario come la più grande paura per il sistema mediatico sia quello di dare informazioni e soprattutto di mostrare quanta gente protesta contro la mistificazione pandemica. Infatti sembra impossibile ma l’enorme manifestazione che si è svolta ieri a Londra contro le segregazioni, i passaporti e tutte le assurde regole della dittatura pandemica è stata quasi snobbata dalla Bbc, la quale ha parlato di qualche centinaio di persone. E’ fin troppo chiaro che mostrare gente senza maschera che sfida l’assurdo potrebbe coagulare una protesta senza precedenti e dunque bisogna nasconderla sotto il tappeto di bugie e di infingimenti così diligentemente tessuto dai telai del potere. Ecco perché sarebbe invece un dovere diffondere queste immagini non fosse altro che per sbugiardare i falsi informatori. Tra l’altro la diffusione in rete di queste immagini ha attirato molti meno commenti trolleschi del tipo pazzi,, negazionisti, incoscienti, nazisti e insomma tutta l’insalata mista di idiozie da giornali. Evidentemente si avverte che la pazienza sta arrivando al limite. Cliccare sulle foto per arrivare ai link r dunque a molte più immagini e video

