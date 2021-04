Il Comitato Cure Domiciliari Covid-19, ovvero l’associazione di medici che aveva presentato il ricorso in favore delle cure domiciliari che era stato accolto dal Tar sottolinea come il ricorso vada contro le fondamenta stesse delle cure domiciliari che hanno bisogno della “libertà dei medici di fare riferimento alla propria esperienza e formazione per curare i pazienti con libertà prescrittiva dei farmaci ritenuti più efficaci e la necessità di agire tempestivamente, ovvero entro le prime 72 ore” e non va dimenticato che la validità dei trattamenti domiciliari è ormai ampiamente dimostrata, non solo da diverse ricerche scientifiche, ma anche dall’esperienza di molti paesi che proprio attraverso migliori protocolli di cure domiciliari hanno ottenuto livelli di contagio e tassi di mortalità ben al di sotto di quelli italiani.

In condizioni mentali normali chiunque si renderebbe conto che si tratta di una scelta scellerata e pericolosa specie per le persone anziane e/o afflitte da altri gravi patologie, tanto più che ormai è noto il rischio dei vaccini in queste condizioni e comunque la loro scarsa copertura temporale per cui già si prevendono almeno due anno di vaccinazioni continue e a ripetizione . Questo significa alla fine più ospedalizzazioni e più rischi visto che almeno 50 mila persone l’anno muoiono per infezioni ospedaliere. Ma diciamolo pure: la paura rende stupidi, disposti ad asseverare qualunque sciocchezza che viene fatta grottescamente passare per scienza, soprattutto agli occhi di coloro che non sanno nemmeno lontanamente cosa sia la medesima e la confondono con il principio di autorità, vedi Luca Carbone, La pandemia gesuitica . Così un governo che nasce e vive di pandemia, che deve vaccinare tutti e tenerli ugualmente rinchiusi per evitare l’esplosione di proteste una volta che anche l’ultimo degli orbi si sarà accorto che non esistono ristori i orbi, nega le cure ai chi è malato e considera malato chi è sano. Arrivare al punto di ricorrere nei tribunali contro le possibilità di cure rappresenta il massimo dell’abiezione e credere in tutto questo significa arrivale al massimo della stupidità da panico.