“Chiaramente sono il prodotto medico più fallimentare della storia, e ha causato danni senza precedenti” Il soggetto sono i vaccini a mRna contro il covid mentre chi parla non è quello che un qualunque idiota aggrappato a una scrivania redazionale , ovvero un negazionista delle balle che hanno raccontato per tre anni, ma il professor Retsef Levi, esperto di analisi, gestione del rischio e sistemi sanitari presso il Massachusetts Institute of Technology, Dunque questi vaccini o pseudo tali dovrebbero essere ritirati immediatamente in quanto causano “un livello di danno senza precedenti, inclusa la morte di giovani e bambini”. Leviha pubblicato questa mattina un video in cui espone i risultati allarmanti delle sue indagini e come siano stati completamente ignorati dal governo israeliano. Il video è stato twittato dal famoso cardiologo Dr. Aseem Malhotra. Il fatto è che tutti i tentativi di nascondere l’evidenza del disastro non bastano più a bloccare le voci che si alzano da moltissime parti, comprese quelle di un docente del Mit che ormai si sente di parlare apertamente senza che i faccendieri di Big Pharma e i media tentino di chiudergli la bocca: certo i giornaloni e le grandi catene televisive, emanazione diretta della cupola di potere che ha creato la narrazione pandemica, non ospitano simili interventi, ma è difficile orami pensare ad interventi censori ed ad espulsioni come accadeva fino a qualche mese . E’ chiaro che la costruzione si va deteriorando e si capisce come uno dei maggiori protaganisti di questa tragedia sanitaria come Bill Gates, adesso prenda le distanze e dica che i vaccini sono serviti a nulla.

Ma ascoltiamo cosa dice Levi nel video che ormai sta diventando di riferimento in queste ore “Personalmente mi sono preoccupato della sicurezza del vaccino verso la metà del 2021, quando si è saputo che i vaccini a mRNA causano la miocardite, un’infiammazione del cuore. Poiché è noto che la miocardite è difficile da diagnosticare, perché spesso presenta sintomi vaghi o può anche essere subclinica senza sintomi – è anche noto che è una causa frequente di arresto cardiaco improvviso extra ospedaliero, soprattutto tra i giovani – ero molto preoccupato che non venisse rilevato dagli attuali sistemi di sorveglianza sulla sicurezza dei vaccini. Motivati ​​da ciò, abbiamo deciso di analizzare i dati dei servizi di emergenza nazionali israeliani per vedere se vi fossero segnali di un aumento degli eventi avversi al di fuori dell’ospedale. L’analisi dei dati di causa e diagnosi EMS dal 2019 per tutta la prima metà del 2021 ha rivelato alcuni segnali molto preoccupanti. Abbiamo rilevato un aumento del 25% nella diagnosi di causa “con arresto cardiaco” tra i 16 e i 39 anni nella prima metà del 2021, esattamente quando è stata lanciata la campagna di vaccinazione in Israele. Un aumento minore è stato rilevato anche nelle età più avanzate. Inoltre, abbiamo anche rilevato una correlazione temporale statisticamente significativa tra il numero delle dosi di vaccino Pfizer somministrate a questa popolazione e il numero di chiamate ai soccorsi con diagnosi di arresto cardiaco.”

È interessante notare che non abbiamo trovato alcuna correlazione statisticamente significativa con il numero di infezioni da Covid durante questo periodo di tempo. Sebbene questa non sia una prova della relazione causale, ci ha lasciato molto preoccupati, E abbiamo chiesto un’immediata indagine approfondita da parte del Ministero della Salute israeliano per indagare quali sono i meccanismi causali alla base di questo aumento osservato delle chiamate per arresto cardiaco. Sfortunatamente, per quanto ne so, un’indagine così approfondita non è mai stata condotta. Ormai credo che le prove cumulative siano conclusive e confermino la nostra preoccupazione che i vaccini a mRNA causino effettivamente un arresto cardiaco improvviso come conseguenza della miocardite indotta da vaccino. E questo è potenzialmente solo uno dei meccanismi con cui causano danni. I dati di Regno Unito, Scozia e Australia replicano i dati di Israele. Ulteriori dati da Israele indicano che nel 2021 il servizio EMS in Israele ha condotto più di 3.000 rianimazioni in più rispetto al 2019, il che equivale a un aumento del 27%.

Poi Levi elenca altri dato riferiti alla Tailandia e alla Svizzera dove i test tra prima delle iniezioni di vaccino e il dopo indicanoc he i tassi di danno cardiaco siano significativamente più alti dei tassi rilevati dalla diagnosi clinica. Così come le autopsie di persone morte subito dopo aver ricevuto il vaccino indicano che con l’aumento del numero di casi, vi sono prove evidenti che il decesso sia stato causato da miocardite indotta dal vaccino. Per quanto tempo tutto questo dovrò essere nascosto per tutelare, l’avidità e la disonestà di un settore medico che prima enfatizzato all’estremo il Covid, poi ha distrinuito il vaccino come ostia consacrata e infine continua a coprire i danni prodotti dai sieri genici. E anche a questa letale omertà Levi ga un accenno alla fine del video quando dice: “Di fronte a tutte queste prove, penso che non ci sia altra scelta etica o scientifica che fermare tuti i programmi di vaccinazione e ritirare dal mercato questi prodotti sieri che sono il prodotto medico peggiore della storia sia in termini di efficacia che di sicurezza E dobbiamo comprendere come mai questi prodotti siano anche più redditizio nella storia della medicina.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...