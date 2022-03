Si dà per scontato che l’Ucraina sia tutta dietro Zelensky e tutta contro l’operazione russa. Ma questa è naturalmente la narrazione rozza e manichea che viene fornita ai cittadini occidentali perché al contrario l’Ucraina è un Paese assemblato da Stalin con parti molto diverse tra loro che spesso sono incoerenti e parecchie di queste parti oltre alle regioni orientali del Donbass hanno finora solo subito i governi ultra nazionalisti e a guida nazista che si sono susseguiti negli ultimi 8 anni. Ecco per esempio una imponente manifestazione a Odessa, con i colori della città, in appoggio al governo:

