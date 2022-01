L’ambiguo premier Trudeau più a suo agio con le feste in costume che con le idee politiche, anzi con le idee in generale era stato sprezzante con camionisti quando questi avevano annunciato la spettacolare protesta dei convogli contro i mandati vaccinali e le misure anti covid , aveva aveva detto che si trattava di “minoranza marginale di persone con idee inaccettabili che non rappresentano le opinioni dei canadesi”. E invece ieri con l’arrivo dei primi camion a Ottawa se l’e data a gambe, è scappato dalla capitale perché nel frattempo è successo qualcosa di straordinario: lungo il passaggio dei camion riuniti in vari convogli che complessivamente sono arrivati ai 500 chilometri di lunghezza si sono raccolte centinaia di migliaia di persone inneggianti alla libertà in una manifestazione di popolo mai vista. Il fatto che al contrario di una manifestazione di piazza che per quanto affollata può tranquillamente essere ignorata dai media non è stato così per questo gigantesco fiume che ha attraversato il Paese da ogni direzione che è stato impossibile ignorare e non vedere. E la gente non si è sentita più sola, ha preso coraggio è scesa per strada, è uscita dal nulla in cui l’avevano relegata i media. La tattica principe del potere è infatti quella di far sentire isolate le persone e quando non ci riesce si mostra per ciò che è davvero.

Ci sono infiniti video su questa epica marcia per la libertà di video tra i quali è difficile scegliere: qui è possibile trovarne molti.

