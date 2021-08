Al 31 luglio secondo il database di EudraVigilance che raccoglie le segnalazioni provenienti dall’Europa a 27: ci sono stati 20.595 decessi dopo il vaccino e 1.960.607 reazioni avverse di cui 968.870 considerate gravi. Si tratta ovviamente di cifre irrealistiche visto che i medici si danno un gran daffare ad evitare le segnalazioni per cui possiamo supporre che queste cifre vadano quanto meno triplicate. Come si vede dalla tabella in apertura l’incidenza percentuale delle reazioni avverse e della letalità è diversa da vaccino a vaccino e non sempre quelli accusati di essere più critici, come Astra Zeneca lo sono davvero. Ma noi già sappiamo che queste sono guerre commerciali dentro una pandemia di carattere politico economico e quindi la cosa non può di certo stupire.

Allora quale vaccino genetico scegliere al bar pandemico? C’è chi si è dedicato a fare i calcoli precisi e dunque li riporto a futura memoria, quando, volesse il cielo, qualcuno di questi sperimentatori folli fosse portato a rispondere in tribunale della sua strage:

Le reazioni totali per Biontech / Pfizer: 9868 morti e 767,225 reazioni avverse

205.214 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl. 2.832 morti

137.631 Patologie del sistema nervoso incl. 1.081 morti

104.915 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 122 morti

69.612 Patologie gastrointestinali incl. 431 morti

36.970 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 87 morti

33.642 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 1.168 morti

24.114 Infezioni e infestazioni incl. 941 morti

21.401 Patologie vascolari incl. 404 morti

21.004 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 126 morti

19.717 Patologie cardiache incl. 1.489 morti

19.170 sotto indagine incl. 323 morti

13.659 Disturbi psichiatrici incl. 130 morti

11.693 Patologie dell’occhio incl. 21 morti

9.913 Patologie dell’orecchio e del labirinto incl. 8 morti

9.314 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 146 morti

8.405 Disturbi del sistema immunitario incl. 53 morti

8.028 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 2 morti

5.675 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 178 morti

2.481 Patologie renali e urinarie incl. 157 morti

1.289 Circostanze sociali incl. 13 morti

779 Patologie epatobiliari incl. 46 morti

719 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 24 morti

564 Procedure mediche e chirurgiche incl. 25 morti

528 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi ) incl. 43 morti

) 471 Patologie endocrine incl. 3 morti

177 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 14 morti

140 Problemi di prodotto incl. 1 morte

Le reazioni totali per Moderna: 5.460 morti 212.474 reazioni avverse

57.313 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl. 2.188 morti

38.118 Patologie del sistema nervoso incl. 552 morti

26.743 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 107 morti

18.562 Patologie gastrointestinali incl. 200 morti

11.300 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 45 morti

9.377 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 521 morti



6.151 Infezioni e infestazioni incl. 332 morti

6.139 Patologie cardiache incl. 599 morti

5.985 Patologie vascolari incl. 207 morti

4.652 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 102 morti

4.289 sotto indagine incl. 103 morti

4.224 Disturbi psichiatrici incl. 90 morti

3.901 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 49 morti

3.330 Patologie dell’occhio incl. 13 morti

2.699 Patologie dell’orecchio e del labirinto

2.105 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 125 morti

1.526 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 2 morti

1.803 Disturbi del sistema immunitario incl. 9 morti

1.306 Patologie renali e urinarie incl. 85 morti

925 Circostanze sociali incl. 20 morti

700 Procedure mediche e chirurgiche incl. 55 morti

432 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl . 5 morti

. 345 Patologie epatobiliari incl. 20 morti

252 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi ) incl. 27 morti

) 165 Patologie endocrine incl. 1 morte

86 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 3 morti

46 Problemi di prodotto

Le reazioni totali per l Oxford / AstraZeneca : 4.534 morte e 923,749 reazioni avverse

244.487 Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione incl. 1.128 morti

194.032 Patologie del sistema nervoso incl. 727 morti

140.986 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 63 morti

91.912 Patologie gastrointestinali incl. 229 morti

42.437 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 30 morti

31.980 Patologie respiratorie toraciche e mediastiniche incl. 534 morti

22.077 Infezioni e infestazioni incl. 284 morti

21.839 Patologie vascolari incl. 336 morti

20.068 sotto indagine incl. 105 morti

17.296 Disturbi psichiatrici incl. 39 morti

16.108 Patologie dell’occhio incl. 18 morti

15.131 Patologie cardiache incl. 523 morti

11.369 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella

11.087 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 62 morti

10.912 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 184 morti

10.643 Patologie dell’orecchio e del labirinto

10.114 Avvelenamento da lesioni e complicazioni procedurali incl. 119 morti

3.663 Disturbi del sistema immunitario incl. 18 morti

3.324 Patologie renali e urinarie incl. 40 morti

1.093 Circostanze sociali incl. 7 morti

971 Procedure mediche e chirurgiche incl. 19 morti

729 Patologie epatobiliari incl. 41 morti

446 Tumori benigni maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi ) incl. 13 morti

) 415 Patologie endocrine incl. 3 morti

363 Gravidanza puerperio e condizioni perinatali incl. 8 morti

135 Problemi relativi al prodotto incl. 1 morte

132 Malattie congenite familiari e genetiche incl. 3 morti

Reazioni totali per Johnson & Johnson : 733 morti e 57.159 feriti reazioni avverse

15.097 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl. 177 morti

12.240 Patologie del sistema nervoso incl. 90 morti

9.614 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 18 morti

5.449 Patologie gastrointestinali incl. 27 morti

2.936 sotto indagine incl. 51 morti

1.902 Patologie vascolari incl. 81 morti

1.878 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 57 morti

1.602 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 2 morti

915 Infezioni e infestazioni incl. 21 morti

867 Patologie cardiache incl. 92 morti

705 Disturbi oculari incl. 3 morti

659 Disturbi psichiatrici incl. 8 morti

531 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 23 morti

529 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 11 morti

468 Procedure mediche e chirurgiche incl. 30 morti

354 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 2 morti

346 Patologie dell’orecchio e del labirinto

305 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 12 morti

231 Disturbi del sistema immunitario incl. 5 morti

207 Patologie renali e urinarie incl. 9 morti

143 Circostanze sociali incl. 3 morti

78 Patologie epatobiliari incl. 7 morti

24 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi ) incl. 2 morti

) 24 Patologie endocrine incl. 1 morte

21 Malattie congenite, familiari e genetiche

17 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 1 morte

17 Problemi di prodotto

