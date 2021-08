Un gruppo di scienziati e ricercatori canadesi ha scritto una terrea aperta ai non vaccinati in tutto il mondo incoraggiandoli a non farsi intimidire dalle chiacchiere, dalle ostilità e dalle esclusioni perché sono dalla parte della ragione e la maggioranza da quella delle chiacchiere e della sudditanza. La chiarezza di questo appello che non fa altro che riassumere dei fatti mi spinge a pubblicare quasi integralmente questo appello anche perché mostra con poche pennellate che l’imperatore e davvero nudo come un verme e che gli slogan e le frasi fatte non possono nascondere le sue “vergogne” come si sarebbe detto un tempo. E come dovremmo dire oggi di fronte a un inganno sistemico.

Non siete soli! Al 28 luglio 2021, il 29% dei canadesi non ha ricevuto un vaccino contro il Covid e un ulteriore 14% ha ricevuto solo una dose. Negli Stati Uniti e nell’Unione Europea, meno della metà della popolazione è completamente vaccinata, e anche in Israele, il “laboratorio mondiale” secondo Pfizer, un terzo delle persone rimane completamente non vaccinato. I politici e i media hanno adottato una visione uniforme, facendo dei vaccinati un capro espiatorio per i problemi che sono seguiti dopo diciotto mesi di allarmismo e blocchi. È tempo di mettere le cose in chiaro.

È del tutto ragionevole e legittimo dire “no” a vaccini non sufficientemente testati per i quali non esiste una base scientifica affidabile. Avete il diritto di far valere la tutela del vostro corpo e di rifiutare i trattamenti medici se lo ritenete opportuno. Avete ragione a dire “no” a una violazione della vostra dignità, della vostra integrità e della vostra autonomia corporea. È il vostro corpo e avete il diritto di scegliere. Avete ragione a combattere per i vostri figli contro la loro vaccinazione di massa a scuola.

Avete ragione a chiedervi se il consenso libero e informato sia possibile nelle attuali circostanze. Gli effetti a lungo termine sono sconosciuti. Gli effetti transgenerazionali sono sconosciuti. L’alterazione dell’immunità naturale indotta dal vaccino è sconosciuta. Il danno potenziale è sconosciuto poiché la segnalazione degli eventi avversi è ritardata, incompleta e incoerente tra le varie giurisdizioni.

Siete presi di mira dai media tradizionali, dalle campagne di ingegneria sociale dei governi, dalle regole e dalle politiche ingiuste, dai datori di lavoro che collaborano e dalla folla dei social media. Vi viene detto che ora siete voi il problema e che il mondo non può tornare alla normalità se non vi fate vaccinate . Siete stati i capri espiatori dalla propaganda e sottoposti alla pressione dagli altri intorno a voi. Ma non c’è nulla di sbagliato in voi. Siete accusati in modo vago di essere una fabbrica per nuove varianti di SARS-CoV-2, quando in realtà, secondo importanti scienziati, il sistema immunitario naturale genera immunità a più componenti del virus e ciò promuove la protezione contro una vasta gamma di varianti virali e fermerà la diffusione.

Siete pienamente giustificati nel richiedere studi indipendenti peer-reviewed, non finanziati da multinazionali farmaceutiche. Tutti gli studi peer-reviewed sulla sicurezza a breve termine e l’efficacia a breve termine sono stati finanziati, organizzati, coordinati e supportati da queste società a scopo di lucro; e nessuno dei dati dello studio è stato reso pubblico o disponibile per i ricercatori che non lavorano per queste aziende. Avete ragione a mettere in dubbio i risultati preliminari della sperimentazione del vaccino. Gli alti valori dichiarati di efficacia relativa si basano su un piccolo numero di “infezioni” debolmente determinate. Inoltre, gli studi non erano in cieco, le persone che facevano le iniezioni sapevano o potevano dedurre se stavano iniettando il vaccino sperimentale o il placebo. Questa non è una metodologia scientifica accettabile per le sperimentazioni sui vaccini.

Avete ragione ragione nei vostri appelli per una dialettica di opinioni scientifiche. Abbiamo bisogno di una informazione plurale e ora ce l’abbiamo. La scelta di non prendere il vaccino significa lasciare spazio alla ragione, alla trasparenza e alla responsabilità. Avete ragione a chiedere: ‘Cosa viene dopo quando cediamo l’autorità sui nostri stessi corpi?’

Non lasciatevi intimidire. State mostrando resilienza, integrità e determinazione. State difendendo la responsabilità scientifica e la libertà di parola, che sono necessarie affinché la società possa prosperare. Siamo tra i tanti che stanno con voi.