Il geniale Enrico Letta Letta, creatura di zio Letta appartenente alla specie protetta in sede europea del coniglio marsicano, ha trovato la soluzione per risolvere i problemi del Pd: avere solo candidati vaccinati, in maniera da evitare che possa essere eletta per un malaugurato caso qualche persona intelligente.

