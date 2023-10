L’immutabile canea dell’informazione mainstream è stata spezzata a sorpresa dal discorso fatto da un ex primo ministro francese, Dominique De Villepin che ha voluto segnalare la trappola in cui siamo cascati. Credo che sia interessante riportare il discorso che del resto ha fatto rapidamente il gito del mondo, perché è molto critico, ma allo stesso tempo non sembra venire dall’altra parte del fronte il che sottoline ancora gli errori intrinseci commessi e le conseguenze che ci pendono sl capo.

“Hamas ci ha teso una trappola- dice – e questa trappola rischia di portare a un’escalation del militarismo, ad i ulteriori interventi militari, come se con gli eserciti potessimo risolvere un problema così grave come la questione palestinese. Ma c’è anche una seconda grande trappola, che è quella dell’occidentalismo, ovvero l’idea che l’Occidente, che per 5 secoli ha gestito gli affari del mondo, potrà continuare a farlo in silenzio e questo che potrebbe assomigliare ad una guerra di civiltà, potrebbe isolarci ancora di più sulla scena internazionale. Esiste anche una terza trappola, quella del moralismo. E qui abbiamo in un certo senso la prova, attraverso ciò che sta accadendo in Ucraina e ciò che sta succedendo in Medio Oriente, di un doppio standard che viene denunciato ovunque nel mondo, anche nelle ultime settimane quando mi sono recato in Africa, in Medio Oriente o dell’America Latina”.

Le critiche sono sempre le stesse: guarda come vengono trattate le popolazioni civili a Gaza, denunciate quello che è successo in Ucraina ma siete molto timidi di fronte alla tragedia in atto a Gaza. Consideriamo il diritto internazionale e la seconda critica mossa dal Sud del mondo. Sanzioniamo la Russia quando aggredisce l’Ucraina, sanzioniamo la Russia quando non rispetta le risoluzioni delle Nazioni Unite, e sono 70 anni che le risoluzioni delle Nazioni Unite vengono votate invano e che Israele non le rispetta.”