Un miliardario va capito, non può uscire dai suoi schemi anche perché nessuno osa dirgli che sta sostenendo e facendo stronzate, quindi non bisogna meravigliarsi se Bill Gates per dire che siamo tutti sulla stessa barca dice che “siamo tutti seduti su uno yacht” con il retro pensiero che esso è troppo affollato e bisogna cominciare a gettare in mare zavorra umana. Non è colpa di Bill se egli è nato dentro una cultura intrisa di capitalismo, darwinismo e maltusianesimo, né è colpa sua se ha passato un a vita a pistolare sui computer invece di studiare, sebbene non sia nemmeno riuscito a prendersi una laurea in informatica o ingegneria elettronica, né se vent’anni fa ha cominciato a delirare di vaccinazioni e, grazie alle immense fortune che ha accumulato soprattutto con l’aiuto dei soldi di famiglia, è divenuto un partner di Big Pharma e poi dell’Oms e ora detta l’agenda della sanità mondiale, da perfetto incompetente di medicina, e per giunta portato a confondere i virus biologici con quelli dei computer.

In ogni caso egli esprime al meglio l’affarismo medicale e dunque le sue previsioni, recentemente espresse in un’intervista, hanno un peso essendo di fatto l’espressione di ciò che una certa cupola di potere pensa e vuole mettere in atto: così quando dice che nel 2022 finalmente il covid si arresterà grazie ai vaccini a mRna contro questa malattia e contro l’influenza da fare ogni anno o anche più spesso egli ci sta dicendo quali sono le intenzioni di Big Pharma e della cupola pandemica, ovvero sostanzialmente una vaccinazione globale e obbligatoria che ad ogni puntura si porterà via un poi’ di gente. Non ha nessuna importanza che i vaccini funzionino o meno, che siano o meno pericolosi, essi sono come una sorta di sacramento dell’ubbidienza, sono come il battesimo per la nuova normalità ed è per questo che egli può sostenere come ha fatto qualche giorno : “Ora che l’mRna è ben consolidato, in futuro saremo in grado di sviluppare vaccini sicuri ed efficaci in tempi rapidissimi”. Certo magari vaccini che non servono a nulla se non a ingrassare le casse sue e dei suoi amici, ma egli li considera non come preparati che vanno a manipolare la genetica cellulare, ma come antivirus tipo Windows defender e soprattutto li considera come elemento rituale di un nuovo culto. Certo bill Gates è un uomo mediocre, ma non un cretino e quindi capisce che i vaccini anti covid sono stati un fallimento, e preferisce glissare, cambiare le carte in tavola e dare la colpa alle persone , come è tipico dei codardi: “Più persone sono morte di COVID nel 2021 rispetto al 2020. (…) Non avevo previsto che sarebbe emersa una variante così altamente trasmissibile, e ho sottovalutato quanto sarebbe stato difficile convincere le persone a vaccinarsi e continuare a indossare le mascherine”. Forse qualcuno gli dovrebbe spiegare che le varianti ad orologeria come Delta e Omicron sono più miti dell’originale e che dunque lui parla da manager contabile dei vaccini, non da medico e nemmeno filantropo.

Tuttavia quando egli dice che “La prossima volta, il mondo sarà pronto a utilizzare mezzi economici e semplici come le maschere molto più velocemente e i governi capiranno meglio quando e come possono utilizzare strategie più elaborate come blocchi, (…) procedure di quarantena e restrizioni di viaggio” , ci sta avvertendo che ci saranno altre pandemie vere o fasulle attraverso le quali si potranno imporre le restrizioni alla libertà secondo le folle distopie che un ambiente di super ricchi immagina come bene per l’umanità mentre è solo la difesa del loro potere. Vista la facilità di creare nuovi virus ( il Sars Cov 2 è certamente uno di quelli) e visto che esistono mercenari disposti a fabbricarne quanti se ne vogliono non sarà certo difficile inscenare nuove pandemie vere o fasulle. Gates dunque non sta prevedendo cose che nessuno può vaticinare e per le quali del resto non ha alcuna competenza: egli sta semplicemente rendendo nota un’agenda del potere, quella di renderci tutti malati e impauriti per rubarci la libertà. Infatti a questo punto dopo aver demonizzato chi esita di fronte ai vaccini e chi fa “disinformazione”, dice che si i virus sono in agguato, ma non ci saranno più pandemie a patto però che la gente abbia imparato la lezione e ubbidisca, rinunci ai suoi diritti, si affidi all’autorità pubblica- privata che l’ha salvata in questa occasione. E’ in sostanza un ricatto globale. Per dirla nei termini della cultura comprensibile a Gates: egli si illude di essere superman e invece è Lex Luttor. Ma di certo egli esprime un ricatto di classe.

Peraltro egli non ci libererà soltanto dalla pandemia, e da tante altre cose del vecchio mondo, compresa la scuola, ma anche dal cosiddetto cambiamento climatico: sta facendo buoni progressi in questo settore, avendo “lanciato i programmi Breakthrough Energy Catalyst e Fellows per sostenere il finanziamento, la produzione e l’acquisto di nuove tecnologie energetiche pulite”; con l’obiettivo, come affermato nel suo ultimo libro, Zero 2050, ovvero zero emissioni, tonnellate di nuove piccole centrali nucleari in ogni cortile oscuramento globale mediante iniezioni di zolfo nella stratosfera. ““Il motivo per cui mi sentivo abbastanza sicuro da espandere così tanto i nostri sforzi è stato a causa degli incredibili progressi che ho visto in Breakthrough Energy Ventures, dove ora supportiamo oltre 70 fantastiche aziende”, dice con quel linguaggino aziendale da quattro soldi che è l’ideale per esprimere queste cazzate. Nel suo salvare da solo il mondo dai virus e da tutto il carbonio, Bill, sempre lungimirante e responsabile, non trascura ovviamente il fatto che il declino dell’economia globale in particolare avrà gravi conseguenze nel suo laboratorio preferito, l’Africa, e riconosce :“Questo causerà grandi problemi alle persone nei paesi a basso e medio reddito se non agiamo subito per aiutarli”. Come? Non certo pagando adeguatamente per le loro materie prime e, soprattutto, esentandoli dal pagamento degli interessi che fanno sì che gli aiuti annuali allo sviluppo ritornino nelle nostre tasche entro 14 giorni? Ma sviluppando nuove colture che siano più produttive e in grado di resistere ai cambiamenti climatici”.

Eccellente. Monsanto/Bayer inviano i propri suoi saluti visto che nella visione di Gates non dovrebbero esistere più prodotti naturali, ma solo ogm come del resto l’umanità vaccinata a suon di preparati genetici. Non ci sono ovviamente limiti all’applicazione del modello di business di Microsoft a tutti gli ambiti della vita: nessuna autorità può esistere senza un abbonamento ai suoi programmi, nessun cittadino senza un abbonamento alla terapia genica e nessun essere umano senza un abbonamento a sementi proprietarie. Ecco come la nuova normalità nasce da vecchie e stupide follie.

