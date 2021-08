Una notizia sta serpeggiando in tutto il mondo e viene ripresa da sempre più siti, una notizia paradossale che ci riguarda da vicino e svela a quel livello di mistificazione si sia giunti: un ristorante di Pescara ha dovuto chiudere perché 11 membri del personale completamente vaccinati sono stati trovati positivi mentre l’unico ad essere negativo al test è il proprietario che non è vaccinato. La vicenda è iniziata quando uni dei dipendenti ha avuto un po’ di febbre ed è dunque stato testato risultando positivo, cosa che non vuol dire nulla visto che i tamponi rilevano la presenza di qualsiasi virus come ha ammesso recentemente il cdc americano. Più che al paradosso siamo ormai alla farsa ed è uno tra i mille esempi che potrebbero essere portati della totale inutilità dei passaporti vaccinali il cui scopo è soltanto politico. Uno è quello della portaerei inglese Queen Elizabeth che sta attualmente facendo una crociera di diplomazia navale fino al Giappone: tutti i 1600 uomini dell’equipaggio, dal comandante all’ultimo marinaio erano completamente vaccinati eppure sono spuntati fuori 100 positivi. Si è detto che questo sarebbe avvenuto dopo alcuni membri dell’equipaggio avevano partecipato a una festa a Cipro, ma questo non sembra corrispondere alla verità e dunque avremmo il primo caso di trasmissione autonoma tra i vaccinati. Naturalmente la crociera continua e non sarò un raffreddore a fermarla.

Mi piace: Mi piace Caricamento...