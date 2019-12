Buon Natale

Benché il Natale non possa più considerarsi una festa cristiana, ma solo una ritualità di cui si sono smarriti i significati, anche quelli più arcaici su cui la celebrazione religiosa si è innestata, ovvero la festa del Sol invictus e i Saturnali, legati al mutare delle stagioni, alla morte e al risveglio della natura. Benché non sia ormai che una cerimonia dedicata agli dei del commercio, il cui daimon è Babbo Natale. Benché non sia che una prassi del sincretismo globalizzante del sistema, un po’ di sosta non può far male.