Ci sono alcune foto abbastanza inedite del G7, nel senso che sono comparse solo su pochissimi media e che riguardano principalmente i momenti di relax dell’incontro che del resto non prevedeva altro che omaggiare Biden e mostrare il sostengo della muta europea in vista dell’incontro di Ginevra con Putin. Parecchie di queste foto sono state scattate durante il barbecue offerto dal governo inglese nel quale si vedono i “grandi” (dopotutto grandi qualcosa lo sono) che si comportano in barba a tutte le misure che impongono agli altri. Non solo sono senza nemmeno l’ombra delle mascherine la cui assenza addosso ai leader ( ma non al personale di scorta) è stata persino “ufficializzata” all’inizio del vertice ( vedi qui ) ma non c’è più alcuna idea di distanziamento e/o di prudenza nello stare vicini . Ecco alcune di queste immagini dalle quali si può facilmente vedere quelli che sembrano addirittura assembramenti.

Queste immagini sono divenute famose quando su Twitter sono state accompagnate da un commento che si può dire abbia fatto il giro del mondo:

” Quando le persone che ci danno questi ordini non li seguono loro stessi, non si mostrano “ipocriti”. Si dimostrano bugiardi . Ammettono di non credere davvero a quello che dicono.”

Anche perché non molto distante dalla Cornovaglia alcuni hanno fotografato un “albergo per la quarantena” un vero e proprio lager sorvegliato da guardie armate e per i quali bisogna anche pagare 750 sterline per dieci giorni di galera.

