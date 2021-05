E’ sempre più difficile mettere assieme i dati forniti dall’Ema, l’Agenzia europea forniti dalla Banca dati delle segnalazioni di sospette reazioni avverse un po’ perché non sono aggregati e un po’ perché quando le segnalazioni sono cominciate a decollare c’è stato un blackout di qualche giorno all’ inizio di aprile e una revisione dei dati al ribasso, segno plastico dell’imbarazzo di autorità sanitarie trasformatesi col tempo in lobbisti di Big Pharma. Comunque con un po’ di fatica ecco i numeri aggiornati fino al 30 aprile che riguardano l’Europa, Gran Bretagna esclusa

AstraZeneca

199.920 casi segnalati di reazioni avverse

1.268 morti

Moderna

19.986 casi segnalati di reazioni avverse

1.638 morti

Pfizer

1160.795 casi segnalati di reazioni avverse

3.100 morti

J&J

1.513 casi segnalati di reazioni avverse

88 morti

Si arriva perciò a un totale inquietante cui bisogna aggiungere i 3362 decessi in Usa. Bisogna tenere a mente due cose importanti per comprendere questi numeri e il contesto nel quale si situano: innanzitutto si tratta di segnalazioni, quindi il loro numero potrebbe essere di gran lunga inferiore al reale ( in Usa è stato calcolato che solo l’1 per centro dei casi viene segnalato) e poi che il numero di morti e di reazioni avverse è di gran lunga superiore a quello di qualsiasi campagna vaccinale: ci sono il doppio di decessi dopo vaccino che nei 15 anni precedenti mettendo insieme qualsiasi tipo di preparato e di immunizzazione, quindi a fronte di numeri complessivi molto più alti. Questo va ricordato a chi fa osservare che si tratta di piccoli numeri nel complesso delle inoculazioni: sono comunque numeri mai visti e sconcertanti che scontano il fatto che questo tipo di preparati a mRna non sono mai stati sperimentati sull’uomo e hanno avuto pessimi risultati sugli animali, che sono arrivati sul mercato in tempi brevissimi e che insomma il principio base della medicina , ovvero “mai danneggiare il paziente” si è tramutato in “versare i soldi delle tasse nelle casse dell’industria farmaceutica il più rapidamente possibile”. Tanto che adesso le case farmaceutiche aumenteranno i prezzi e Pfizer lo ha già fattoi levitare del 50 per cento. Questo ovviamente senza parlare dei possibili effetti a medio e lungo termine di cui nulla si sa e che quindi non possono in nessun modo essere esclusi.

Come si faccia, di fronte a queste cifre e di fronte a queste incertezze a condurre una sperimentazione clinica su centinaia di milioni di persone invece che su migliaia. Come si possa pensare di a rendere di fatto obbligatori questo tipo di vaccini in questa situazione sarebbe un mistero se non si trattasse dell’ultimo stadio di cinismo di un potere tracotante , vuoto, ma anche disperato.

