Il livello di menzogna, ipocrisia e confusione nel discorso di Biden alla nazione di ieri suona come quello del martello che mette l’ultimo chiodo alla bara dell’America, tanto più che l’appello alla nazione non è il parto di un uomo corrotto e da sempre dedito alla violenza, ma che oggi non è in grado di mettere dieci parole in fila, bensì della cupola globalista che tira i fili e dunque di vasti interessi che solo mantenendo l’egemonia statunitense e potranno essere mantenuti e allargati in un mondo che ormai non ne può più di ricatti, ingerenze, guerre di questo tiranno planetario. Bisogna essere in una sorta di torpore generato dalla narrativa dell’establishment per non notare l’ipocrisia orribilmente rancorosa che è venuta fuori dalla bocca demente di Biden: nella stessa frase, ha condannato senza ironia la “barbara invasione” di Putin nei confronti di un vicino più piccolo, mentre chiedeva decine di miliardi in favore di Israele per… effettuare un’invasione barbara nei confronti del suo vicino più piccolo. E ha avuto persino la faccia tosta di paragonare Hamas alla Russia in quanto “entrambi vogliono annientare una democrazia vicina”.

Vere idiozie tanto più che è un fatto ben noto e accertato che l’unico obiettivo di Israele è quello di rimuovere completamente i palestinesi da Gaza e mandarli in Egitto, nonostante che l’Onu quando ancora non era una sorta di fondazione privata, abbia riconosciuto riconosciuto la Palestina come nazione. Un obiettivo che non è di oggi, ma risale a parecchi decenni fa come dimostra questo vecchio quotidiano che dice: “Vogliono svuotare la striscia di Gaza dalla sua popolazione”

E’ per questo motivo che il governo di Tel Aviv non pensa affatto a ripulire la striscia dagli uomini Hamas mandando un esercito di coscritti che non sono addestrati e che non hanno nessuna voglia di battersi davvero, ma vuole invece ripulire Gaza dai palestinesi prendendo di mira ospedali, moschee e chiese al fine di privare il nord di Gaza di qualsiasi servizio, punto di riferimento o sito culturale nelle cui vicinanze valga la pena vivere. Non vuole lasciare lasciare ai palestinesi altra scelta se non quella di sgomberare. Ci sarebbe da vergognarsi se Biden il corrotto rimbecillito e l’America stessa fossero ancora in grado di farlo, ma il vecchio Joe tentando goffamente di collegare Ucraina e Israele non ha fatto altro che mettere in luce tutte le contraddizioni a cui abbiano assistito da 40 anni a questa parte: un intelligente analista americano ha scritto che il discorso di Biden sui palestinesi e sugli arabi rassomiglia a quelli dei mariti che picchiano le mogli e tentano di far credere che l’hanno fatto per amore.

Il fatto è che questo dimidiato e soprattutto quelli che lo hanno messo in trono per poter fare ciò che volevano, si sono messi per cosi dire dalla parte sbagliata della storia proprio in un momento cruciale: hanno rivelato come meglio non si potrebbe il completo degrado morale dell’America e dell’occidente. Davvero 74 miliardi per sostenere un genocidio dei palestinesi e nello stesso tempo per favorire l’inutile massacro di ucraini sono un demente atto di forza da parte di chi sostiene l’ordine basato su regole, che è invece l’ordine basato sulla violenza militare, sull’abuso, sull’arroganza. Nel tentativo di far stare insieme la vicenda palestinese e quella ucraina la Casa Bianca si è scoperta per quello che è, mentre è ormai stanco di ricatti, di menzogne, di doppi standard che emergono dalle blaterazioni di Biden come un faro nella notte. Forse un giorno si potrà prendere questo discorso per fissare una data del passaggio dell’America dal destino manifesto al declino manifesto, una nazione che ormai sprofonda dentro i suoi incubi; l’imperatore è nudo.

