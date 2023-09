Un nuovo spauracchio si aggira nel mondo e guarda caso sarebbe una malattia chiamata Nipah che a quanto pare viene trasmessa dai pipistrelli. Ma che strano .. tutti gli studi di Fauci sul guadagno di funzione che avrebbe dovuto creare in anticipo vaccini contro malattie trasmesse dai pipistrelli, alla fine ha creato il Covid, però non ci ha difesi dal Nipah che pure era già conosciuto: il fallimento sarebbe considerato clamoroso in un mondo normale. Ma lasciamo perdere, una persona intelligente non può certo credere a queste sciocchezze che in maniera goffa tentano di nascondere sotto il tappeto la ricerca di armi biologiche da parte degli Usa e l’avidità straordinaria di Big Pharma. Il fatto è che il Nipah è stato scoperto da tempo, nel 1998, si presenta come una sindrome influenzale ( sempre la stessa storia) e fa mediamente una decina di vittime all’anno, ossia una ogni 800 milioni di persone che vivono sul pianeta e che danno un sacco di fastidio a Bill Gates e compagnia. Nel maggio 2018, un focolaio della malattia ha provocato 17 morti nello piccolo stato indiano del Kerala che fa 36 milioni di abitanti e questa è stata la più pericolosa espressione della malattia che tuttavia non ha suscitato di certo l’allarme che invece ora viene diffuso come una ola della tirannia sanitaria.

Nessuno però si è mai preoccupato di studiare una cura, così chi è colpito dal virus non può far altro che stare in vigile attesa e sperare nel vaccino che certamente verrà messo a punto in due settimane e di cui la von der Leyen comprerà centro quadriliardi di dosi attraverso Whatsapp. Mai fidarsi dei pipistrelli della frutta che popolano tutti i giardinetti d’Europa.

Per carità non vorrei essere vittima di questo virus, ma se qualcuno davvero tenesse alla vita umana avrebbe fatto di tutto per evitare la guerra in Ucraina che con il suo mezzo milione di morti ormai non contestati più da nessuno, equivale a quelli di 50.000 anni di Nipha, ovvero un tempo quasi 17 volte quello che ci separa dalla costruzione delle piramidi. Purtroppo il fatto è che abbiamo a che fare con gente talmente primitiva che sa e vuole usare solo la clava e fa grugnire fesserie al coro delle caverne.

