Negli ultimi tempi le varie teste parlanti, ma non pensanti di Washington e dintorni europei sono uscite dalla loro corrusca e cinica bolla cognitiva ammettendo che le cose in Ucraina non sono andate bene anche se certo si guardano contenzione dal confessare i loro errori e soprattutto le loro colpe, visto che come ha rivelato l’unico canale televisivo governativo di Kiev (tutti gli altri sono stati chiusi per ragioni democratiche) ha recentemente riferito che ci sono state più di un milione di vittime: della guerra: circa mezzo milione di morti e il resto dispersi ( vale a dire morti lasciati a marcire sui campi di battaglia) o feriti che non possono più essere utilizzati nei combattimenti. Altre fonti stimano che il numero totale sia più vicino a 1,5 milioni, ma in ogni caso si tratta di una strage immensa propiziata dagli Usa come essi sono abituati a fare dalla guerra di Corea in poi.

Loro sono i colpevoli di questa strage ovvero gli statisti americani che hanno pensato fosse intelligente e facile trasformare l’Ucraina in un paese anti-russo e incitarla all’attacco assieme ai nanerottoli europei, tanto più che questo costituiva un bel vantaggio politico, ma anche personale per chi tesseva la tela della guerra: la maggior parte degli oltre 150 miliardi di dollari di aiuti destinati all’Ucraina sono finiti nelle tasche degli americani o sprecati nell’acquisto di titoli del Tesoro statunitensi o di cyber valute finite nelle casse del Partito Democratico degli Stati Uniti. Ci sono anche molti funzionari americani ed europei che si sono recati a Kiev per ritirare le loro ingenti mance in contanti, che hanno riportato di nascosto nel loro bagaglio diplomatico. Tuttavia a questo punto, con il conflitto per procura finito in una gravissima sconfitta militare e geopolitica, con i russi che avanzano e che non possono essere davvero contrastati dai sistemi d’arma obsoleti della NATO, non si capisce perché il vecchio e rimbambito Biden abbia voluto pubblicamente lanciare una minaccia: o si continua a inviare denaro al regime di Kiev, oppure i soldati americani dovranno combattere contro la Russia. Naturalmente è soltanto un delirio, il Pentagono sa quanto sia fragile l’esercito americano, ma tenendo conto che la Casa Bianca parla grazie ai ventriloqui dello stato profondo, che cosa significano queste minacce?

A parere di alcuni tra i più interessanti analisti, gli Stati Uniti hanno assolutamente bisogno di rimanere in guerra con qualcuno perché l’alternativa diplomatica e la pace (o almeno così sembrano pensare questi brillanti statisti americani) farebbe scoppiare una rivolta civile in piena regola all’interno. Gli americani stanno finalmente iniziando per rendersi conto di chi è responsabile del loro declino, del disordine generale, della corruzione dilagante, del drammatico calo del tenore e dello stile di vita di vita un tempo decantato. Il sogni americano è ormai ridotto per almeno la metà della popolazione al pagamento delle bollette e a non aver bisogno di aiuti alimentari . Dunque è imperativo distrarli coinvolgendoli in una questione militare all’estero. Non deve essere catastrofico, come lo sarebbe una guerra con la Cina per Taiwan, e potrebbe essere usato come scusa per annullare o rinviare le elezioni del prossimo anno. In questo modo si spera anche di mantenere il demente alla Casa Bianca comunque fino all’imbalsamazione. Tanto questo è vero che gli USA sembrano avere un piano di riserva nel caso (non così assurdo come potrebbe sembrare in un primo momento) in cui gli ucraini deponessero le armi, attraversassero la linea del fronte e fraternizzassero con il nemico (già lo fanno migliaia in migliaia lungo il fronte: il piano di riserva è quello di lanciare nazioni piccole e usa e getta – Estonia, Lettonia e Lituania – contro la Russia. Tuttavia combattere la Russia lanciandogli contro i tre minuscoli stati baltici andate incontro grazie all’occidente a una drammatico calo demografico è come dare da mangiare un ciuffo di rucola a un elefante. Finlandia e Polonia – altre due ex parti dell’Impero russo – potrebbero essere usate come vittime sacrificali più credibili , ma potrebbero essere un po’ caute nel venire immolate sull’altare dell’egemonia mondiale statunitense. E se i loro uomini rifiutassero di farsi massacrare secondo lo stile ucraino e fuggissero, cosa accadrebbe? I soldati americani sarebbero costretti a gettarsi sulle linee di difesa russe e morire a decine di migliaia, ammesso che anche non si tirassero indietro? ? Per non parlare del rischio di una guerra nucleare che vede la Russia in enorme vantaggio sull’occidente.

Ma forse non basta la guerra a calmare la situazione interna degli Usa. Occorrerebbe una guerra non dico vittoriosa, ma che abbia la probabilità di rivelarsi tale. Una guerra già persa forse potrebbe fare esplodere le forze interne invece di sopirle.

