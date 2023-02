Sebbene la popolazione dei Paesi occidentali sia quotidianamente indottrinata su un presunto riscaldamento catastrofico, non ha alcuna idea di come siano concepiti i palloni sonda o meteo per lo studio dell’atmosfera . Non sa per esempio che tutti questi strumenti senza alcuna eccezione sono dotati di antenne e radiosonde di vario tipo per trasmettere i dati atmosferici a terra, naturalmente entro un raggio limitato. Ed è proprio questa ignoranza, sempre benvenuta per un potere che la incoraggia e la sfrutta oscenamente, ad aver reso possibile sia pure per un un pugno di giorni la gigantesca baggianata della mongolfiera spia cinese irta di antenne che in realtà era un pallone meteo. La cosa era così assurda che dopo un po’ si è pensato di spostare l’attenzione su un altro oggetto, questa volta definito misterioso, che si dice sia stato abbattuto nei cieli dell’Alaska grazie a un missile Sidewinder da 400 mila dollari. Un nuovo evento messo tra i piedi prima che a qualcuno venissero in mente alcune domande proprio elementari: come si facesse a sapere che il pallone era cinese? Da cosa si è compreso che fosse uno strumento di spionaggio visto che sarebbe davvero stravagante utilizzare uno degli oggetti più visibili e incontrollabili che ci siano? E per quale motivo lo si è lasciato spiare per una settimana abbondante senza fare nulla? Tutte domande non fatte da nessuno del mainstream e per le quali del resto non ci sono risposte: la narrazione dei servizi il cui scopo sostanziale è mentire, deve essere accettata come fosse vangelo E più non dimandare.

Un’altra cosa che non si sa e che l’informazione si guarda bene dall’analizzare e dunque dal riferire è che molte di queste sonde, specie le più grandi e sofisticate una volta raggiunta l’altitudine stabilita per le misurazioni che sono necessarie, vi rimangono fino a che si sia raggiunta la completezza dei dati cercati e poi vengono mandate più in alto grazie grazie a tecnologie di vario tipo portando il pallone fino alla quota in cui la pressione interna fa scoppiare l’involucro mentre l’apparecchiatura che nella maggior dei casi è recuperabile, scende attaccata a un paracadute. Tutto questo si fa per impedire che la sonda continui a vagare trasportata dalle correnti aree e vada a finire lontanissimo. Tuttavia questo sistema non sempre funziona: a volte l’invio della sonda più in alto fino allo scoppio dell’ involucro fallisce e così ll pallone continua a vagare per i cieli per giorni o settimane: non è un evento rarissimo tanto che sulle apparecchiature viene di solito indicata la località da cui la sonda è partita e i dati del proprietario per la restituzione del materiale..

Capisco che è noioso dover scrivere e leggere queste spiegazioni, ma esse sono necessarie a comprendere il colpo di scena che si potrebbe prefigurare: proprio il “disegno” delle correnti aree principali prevede che un pallone partito da una stazione meteo in Cina, Siberia o Giappone se fuori controllo possa raggiungere l’Alaska e da lì arrivare al corpo continentale degli Usa fino ad affacciarsi all’atlantico. Quindi è oltremodo probabile sia la mongolfiera “spia” attribuita alla Cina, che l’oggetto misterioso abbattuto fossero sonde meteo americane lanciate da una delle due stazioni maggiori stazioni meteo dell’Alaska, ossia Kotzebue e Nome che sono tuttavia abbastanza vicine, Anzi secondo Dan Satterfield, un meteorologo molto noto in Usa, quantomeno il secondo oggetto misterioso prontamente abbattuto poteva essere la sonda lanciata alle 2:00 circa (ora standard dell’Alaska) dal National Weather Service WSO di Kotzebue, come avviene tutti i giorni che è indicata nella mappa in apertura. Certo può anche essere che fosse un’astronave proveniente dal sistema di Sirio, ma questa probabilità è dello ‘0, 00000000000001% non molto distante del resto dalle probabilità che tutte le altre narrazioni che ci ammanniscono siano reali. Qualcuno dopo aver letto Satterfiel, ha commentato che le forze armate americane hanno finalmente trovato un avversario contro il quale possono davvero vincere.

La cosa sconcertante è che un sacco di gente col cervello di gallina e omai allenata si è affrettata a “spiegare” per filo per segno la vicenda del pallone spia cinese e che per alcuni giorni una balla colossale sia stata creduta, senza mai farsi le domande giuste o richiedere delle spiegazioni, un mondo intero attapirato di fronte a una storia che non stava in piedi da nessuna parte, una distrazione di massa per far passare in secondo piano l’inchiesta bomba di Seymour Hersh, un monumento del giornalismo , che attraverso alcune “gole profonde” dei servizi ha spiegato dettagliatamente la preparazione da parte degli Usa del sabotaggio ai gasdotti North Stream. Qualcosa che peraltro era già stata ufficialmente annunciata, ma di cui nessuno si era accorto. A forza di guadare palloni e credere balle, questo è il risultato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...