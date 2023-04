Non me lo sarei mai immaginato e solo adesso comprendo la genialità di Orson Welles che spaventò mezza America con una trasmissioni che parlava di un presunto sbarco dei marziani. Oggi che gli omini verdi vengono spostati di molti anni luce su misteriosi pianeti tutti sa scoprire abbiamo a che fare con altre paure ancora meno consistenti come del presunto riscaldamento globale e ciò autorizza uno degli attori principali ,i questo scenario di stupidità e ignoranza, ovvero Bill Gates a dire seriamente che le mucche dovrebbero mangiare alghe contenenti bromo per evitare di in giro tropo metano. Chissà se una fiera di questo genere potrebbe evitarci l’esposizione alle continua flatulenze di questo ometto che spera con le balle climatiche di avere lo stesso successo e introiti ancora più rilevanti rispetto a quelli ottenuti con i vaccini. Finora ha funzionato tutto benissimo con l’Oms, il Gavi e il Cepi, tutti veicoli convenienti per la commercializzazione dei sieri: è bastato un piccolo finanziamento iniziale e arrivano dai governi occidentali e dall’Ue. A questo si accompagnano gli investimenti nelle aziende che poi ne traggono i maggiori benefici. Ad esempio, appena tre mesi prima che venisse dichiarata la pandemia di Covid, Bill ha investito in una start-up tedesca chiamata BioNTech e un anno dopo, le vendite di BioNTech sono balzate da 10 milioni di dollari a 22 miliardi grazie a una campagna destinata a “vaccinare il mondo” da una malattia probabilmente fabbricata in laboratorio e presentata come la peste bubbonica mentre era solo un’influenza.

Ora che l’aria non è più così favorevole ai colpi di vaccino che possono anche rivelarsi mortali, Bill ci prova con il clima: in fondo l’ uomo è abbastanza ignorante e mediocre non dico da credere a ciò che dice, ma quanto meno da non avere quella “sottile coscienza che offende il geloso Iddio”. Così non solo propone di inondare l’atmosfera di zolfo per diminuire la radiazione sokare e dunque fermare il riscaldamento globale , ma rivolge la sua eroica lotta anche contro le mucche che ruttano ed emettono metano. Da tempo ha investito in mascherine per bovini che non si comprende bene quale effetto posano avere se non quello di rendere questi animali più educati, ma poi ha anche investito 12 milioni di dollari in un’azienda che produce additivi per mangimi a base di alghe che riducono le emissioni di metano delle mucche e qualche tempo dopo, come per miracolo, il governo Britannico non alieno da borborigmi demenziali ha emesso un regolamento che rende obbligatori tali additivi che di certo non si sa quali conseguenze possono avere a lungo termine. Il governo britannico e il povero Bill non sanno che prima dell’ultima glaciazione il numeri di bovini e comunque di ruminanti sul pianeta terra era la mini tre volte quello di oggi. cime dire rutti e peti non c’entrano un bel niente con il clima, ma c’entrano molto con guadagni di questi miliardari che possono comprarsi interi governi. Se alla popolazione umana fossero sottratti quelli che riescono a credere a queste stronzate avremmo due vantaggi di compensare le “arie ” dei bovini e di liberarci di una grande massa di ipnotizzati che seguono qualsiasi pifferaio.

Ma qual è il mangime che Bill Gates vuole dare alle mucche? È a base di alghe perché secondo una ricerca l’aggiunta di alghe al mangime per mucche può ridurre la formazione di metano intestinale di oltre l’80%. Ma i bovini on nuotano nel mare e loro (e i loro antenati ruminanti) non hanno mai mangiato alghe . Lìalga rossa che è poi specificamente quella che Bill vuol dare alle sue mucche ha l’effetto di diminuire la produzione di metano grazie al loro alto contenuto di bromo Ma come ha osservato un interessante articolo che il bromo è un veleno che ha effetti a lungo termine, Paradossalmente questo viene osservato anche dallo stesso governo britannico che ha poi ha reso obbligatorie le alghe: sono furbi e smart come le volpi. di certo Bill è un grade affarista perché ha investito in tre alternative per il bestiame: le mascherine, le alghe, la carne artificiale prodotta con cellule tumorali e infine la vaccinazione che dovrà riguardare anche tutti gli animali domestici. E vuole imporre queste idiozie. L’unica risposta sensata sarebbe una bella pernacchia che oltretutto è priva di metano.

