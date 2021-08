Siete pronti per le assurdità di questa settimana? Ecco un piccolo riepilogo delle storie più ridicole da tutto il mondo che tuttavia se possono essere considerate una sorta di giustizia poetica contro la menzogna, danno la misura di quanto le nostre la libertà e la stessa umanità, ma anche la scienza siano minacciate.

I pediatri senza memoria e senza testa

Per anni l’American Academy of Pediatrics (AAP) ha sottolineato l’importanza dei segnali visivi nello sviluppo dell’infanzia. In altre parole, i bambini piccoli sviluppano abilità linguistiche vedendo le espressioni facciali negli adulti con cui interagiscono: quando la mamma sorride, aiuta il bambino a capire le parole che sta usando e questo contribuisce notevolmente allo sviluppo generale del linguaggio. L’AAP aveva persino pubblicato una ricerca significativa sull’argomento, sottolineando quanto fosse fondamentale per i bambini essere in grado di vedere le espressioni facciali.

Ma poi è arrivato il COVID… … e improvvisamente la “scienza” è cambiata perché nelle ultime settimane, l’AAP ha totalmente cambiato parere visto che le mascherine dovrebbero avere un ritorno di fiamma così come al signor Alhzeimer della Casa Bianca è stato imposto di dire. Su Twitter l’AAP ha affermato che ” non ci sono studi a sostegno della preoccupazione” che, se gli adulti indossano maschere quando parlano con i bambini, lo sviluppo sviluppo del linguaggio potrebbe essere danneggiato. Sorprendente. Dopo anni di pubblicazioni e di studi sui segnali visivi e le espressioni facciali improvvisamente l’AAP afferma che non ci sono studi. Sono persino arrivati ​​a pulire il proprio sito Web e a cancellare la propria ricerca. Non si cosa pensare

Un nero suprematista bianco

Il governatore della California il democratico Gavin Newsom rischia di perdere il posto dopo che una petizione firmata da ! milione e 700 mila cittadini ne ha chiesto la rimozione. Uno degli sfidanti per sostituirlo come governatore è il conduttore televisivo conservatore Larry Elder, che in totale controtendenza è nero. Quindi la macchina diffamatoria dei ricchi ha cominciato a fare gli straordinari e il Los Angeles Times ha recentemente pubblicato un articolo, “Larry Elder is the Black face of white supremacy. You’ve been warned.”, ovvero “Larry Elder è il volto nero della supremazia bianca. Siete avvertiti”. La cosa assolutamente ridicola di questo titolo è che il LA Times si è “svegliato” abbastanza da scrivere la “B” maiuscola di nero e usare la “w” minuscola per bianca rispettando la correttezza sacramentale del wokeness.

Naturalmente, l’articolo è privo di fatti per spiegare effettivamente cosa rende Larry Elder un suprematista bianco, dice solo che è un conservatore politico il che non è un segreto, visto che si presenta in questa veste agli elettori. Ma a quanto pare essere un conservatore dichiarato è tutto ciò che serve per essere considerato un suprematista bianco tra i media californiani.

Droga e vaccini

Sempre il governatore uscente Newsom ha proposto di utilizzare i soldi federali del Medicare che già sono terribilmente insufficienti alla cura dei pensionati per premiare i tossicodipendenti ogni volta che superano un test antidroga. Lo stesso Newsom, davvero una merda d’uomo, ha accennato al fatto che dovrebbe essere cancellata l’assicurazione sanitaria privata di chi non si fa vaccinare, ma se scegli di drogarti, dovresti invece essere pagato con i soldi pubblici, visto tra l’altro che test antidroga segnalano solo poche sostanze e naturalmente non quelle che Big Pharma distribuisce legalmente,

Giudici inquietanti

Due diversi giudici di New York City hanno chiesto che agli imputati nei loro tribunali si faccia un vaccino contro il Covid. Uno è un giudice della contea del Bronx che ha costretto un uomo accusato di taccheggio e possesso di droga a ricevere il vaccino come parte della sua condanna, l‘altro era un giudice federale di Manhattan che richiedeva la vaccinazione di un imputato come condizione per la scarcerazione preventiva.

Questo giudice ha sostenuto di avere il potere di forzare il vaccino poiché è suo compito determinare chi era un pericolo per la comunità. Ha detto che i non vaccinati rappresentano un “rischio maggiore di infettare altre persone innocenti e persino di causare la loro morte”. Questa è la logica dello squilibrio covid che ci sta portando fuori dallo stato di diritto. Il giudice dovrebbe determinare la minaccia alla comunità in relazione alle accuse . L’imputato è stato accusato di spaccio di droga, non di tosse sulle persone e secondo questa logica si dovrebbero arrestare tutti quelli che non sono vaccinati. .

Strage di cani

I volontari di un canile a Cobar, in Australia, sono stati incaricati di salvare diversi animali da un canile situato a circa 100 miglia di distanza nella città di Bourke. Ma il consiglio cittadino di questo sperduto centro non voleva che nessun essere umano, disgustoso e malato entrasse nella città e così ha ordinato l’uccisione dei cani “per proteggere i suoi dipendenti e la comunità, comprese le popolazioni aborigene vulnerabili, dal rischio di trasmissione di Covid.”

Così è chiaro che l’unica protezione che sarebbe veramente utile è quella contro i venduti e gli imbecilli che purtroppo si sono moltiplicati come un’erba infestante in pochi decenni. Di certo i veri cani non stanno nei canili.

Mi piace: Mi piace Caricamento...