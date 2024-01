Peccato che i più giovani nemmeno se lo ricordano quel film straordinario, anche per la ricerca linguistica che fu l’armata Brancaleone e dunque non ricordano nemmeno Panigotto da Vinegia (ovveroi Venezia) che pronuncia anzi urla l’immortale frase ” un sol grido, un solo idioma: scapoma”. Certo mai qualcuno avrebbe supposto che questo possa valere anche per i nostri solti padroni che nei film sono sempre così coraggiosi, ma ieri nel Mar Rosso oltre alla petroliera inglese in fiamme due cacciatorpediniere americane di scorta a due navi cargo al largo dello Yemen se ne sono scappate quando gli Houti hanno azzardato qualche tiro. Bella protezione quella della flotta dei volonterosi, ovvero dei servi degli Usa i cui giornali ogni giorno magnificano la capacità di fuoco sulle dune di sabbia e celebrano abbattimenti di razzi e droni provenienti dalla Yemen, di cui ovviamente non c’è alcuna prova. La realtà – che tutte le compagnie di navigazione conoscono -è che invece questa flotta tende a squagliarsi se c’è davvero pericolo.

Non ci si può stupire più di tanto: la missione principale di questa flotta che serve a ben poco perché gli occidentali non hanno il coraggio di fare l’unica cosa militarmente sensata, oosia battersi battersi sul terreno, è principalmente quella di impressionate l’ignaro uomo della strada ingozzato di cretinerie da parte dei media e al contempo di evitare che qualche nave militare venga colpita e dio non voglia affondata perché questo sarebbe drammatico per il prestigio militare americano all’esterno e una grana enorme all’interno degli Stati non più tanto uniti. Del resto cosa ci si può aspettare dentro un contesto nel quale – è solo un esempio- la Royal Navy, alle prese con un calo eccezionale di reclutamenti riassegna gli ufficiali ai team dedicati alla diversità e all’inclusione?

La fuga delle navi è avvenuta poco dopo che l’Irak ha colpito duramente alcune basi americane non si sa ancora bene se all’estremo confine orientale della Siria o ancora in territorio iracheno. Ci sono state vittime fra le truppe Usa e questo ha scatenato il solito coro vendicativo di Washington che vuole la guerra all’Iran. Tranquilli scapperanno ancora

