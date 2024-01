Siamo stati abituati a considerare invincibile la marina britanica e comunque il massimo in fatto di addestramento e capacità , ma evidentemente qualcosa è cambiato se i comandanti non sanno nemmeno più fare le manovre elementari o magari le fanno in preda a qualche sostanza. Ecco un video che mostra il livello delle forze navali britanniche, ovvero di una nazione che soffre di sclerosi multipla e che sembra continuamente in preda ad attacchi di funesta ira bellica: una banale manovra di un dragamine in una delle basi navali del Bahrein, attualmente utilizzata per attacchi allo Yemen, ha provocato un piccolo disastro mettendo fuori uso due navi per un certo tempo. Mentre si muoveva in retromarcia, apparentemente per attraccare, la nave da guerra britannica HMS Chiddingford si è schiantata contro un’altra nave britannica, la HMS Bangor, ormeggiata al molo. Come si vede dal video salta agli occhi la totale e incredibile imperizia nelle manovre. Auguri per la prossima guerra che dite di volere a tutti i costi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...