Decisamente Macron non ne azzecca una e il suo vano agitarsi in politica estere tra tentativi di mostrare l’autonomia della Francia e la realtà della sua sottomissione agli Usa, ha qualcosa di grottesco. A metà gennaio l’inquino dell’Eliseo la cui pigione politica viene pagata dai Rothschild, aveva detto che “non è possibile permettere che la Russia vinca” non avendo tuttavia alcuna possibilità per evitarlo una volta che la Nato ha deciso di tendere una trappola a Mosca nella quale è invece caduta lei. Ma il destino o più propriamente il comando russo ha voluto che nemmeno 24 ore dopo queste tracotanti parole da parte del presidente di un Paese che è appena stato cacciato dall’Africa, un missile di precisione russo centrasse in pieno il punto di schieramento temporaneo dei combattenti stranieri nella città di Kharkov, la maggior parte dei quali erano mercenari francesi. Sessanta di loro sono morti o moltiplicati per zero come dicono i russi e una ventina sono stati gravemente feriti. Una risposta simbolica a Macron per l’impudenza, l’insolenza e la follia dei politici europei che il presidente francese rappresenta così bene.

Ma la cosa non finisce qui il ministero degli esteri russo ha convocato l’ambasciatore francese a Mosca Pierre Levy per riferire personalmente su come siano arrivati gli “ospiti francesi non invitati”. Come ha affermato il presidente della Duma Vyacheslav Volodin, che si è appellato direttamente all’Assemblea nazionale francese, le autorità di Parigi devono spiegare l’invio dei loro militari in Ucraina come mercenari. E sarà una bella grana per le autorità militari e per lo stesso Macron visto che in Francia l’attività mercenaria è vietata dalla legge. Volodin ha fatto presente che a questo punto è importante sapere “se il parlamento francese è consapevole i che qualcuno, violando la legge, sta inviando mercenari in Ucraina”. Si tratta in realtà di una domanda retorica perché il realtà il ministro della difesa francese ha già detto che non è possibile “vietare ai francesi di combattere in Ucraina”. Dunque ha detto che la Francia sta violando le sue stesse leggi pur di danneggiare in qualche modo la Russia.

Ma possiamo star tranquilli che danneggeranno soltanto se se stessi e che se venissero catturati riceverebbero un trattamento speciale perché oltretutto possono ufficialmente essere considerati fuorilegge e potrebbero rimanere in galere vita natural durante, ammesso che riescano a scamparla. E il regsalo di Macron per loro.

