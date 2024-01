Cos’è la democrazia? Noi credevano che fosse tanto per andare sul semplice un sistema politico nel quale si dibattono ie si contendono idee, prospettive, visioni sociali tentando di comporle all’interno di una società vitale, ma adesso sappiamo che per Bill Gates , il più ricco cretino del mondo, tutto questo non è democrazia che anzi consiste nel non avere dialettica e diversità di opinioni. Bill infatti ci ha spiegato con gli affabili toni che doveva avere durante gli incontri procuratigli da Epstein, che avere opinioni diverse sulla politica e sulla società sia una cosa estremamente negativa e -udite udite – distrugge la democrazia che consiste per l’appunto nell’incontro scontro di opinioni e visioni. Ma ecco che saremo salvati dall’intelligenza artificiale che ci darà tutte le risposte e quindi ci metterà tutti d’accordo: “Credo che l’intelligenza artificiale, nella sua forma migliore, possa aiutarci con alcuni problemi difficili. Ciò include la polarizzazione, perché potrebbe distruggere la democrazia, e sarebbe una cosa molto negativa”. Ma guarda un po’ . L’ IA sarebbe anche da utilizzare per ricercare la pace e via andare con queste cazzate. Ma poi si arriva al nocciolo: “Se si vuole impedire al mondo intero di fare qualcosa di pericoloso, ci sarebbe quasi bisogno di un governo globale, cosa difficile da realizzare oggi su molte questioni come il clima e il terrorismo “.

Ci sarebbe da chiedersi quale sostanza occupi lo spazio cranico di Bill, ma probabilmente è una soluzione sovrasatura di dollari, perché egli è anche il maggiore sponsor di quella che viene chiamata intelligenza artificiale e dunque propone se stesso come il libertador dalla democrazia sostituita dalla ChatGPT. Un peccato , ma che l’intelligenza artificiale non sia per nulla intelligente, è un portato delle capacità e velocità di calcolo talmente moltiplicatasi negli ultimi due decenni che i tentativi di imitazione del discorso umano, già ideati in precedenza come per esempio “Elisa” sono stati surclassati, ma solo nella velocità di accedere a dati diecimila o centomila più densi e dunque a un “registro” molto più ampio tra cui scegliere risposte e lemmi adatti. Chiunque abbia provato queste meraviglie dell’intelligenza artificiale sa che sistemi come ChatGPT perdono di senso dopo poche domande e le loro narrazioni diventano noiose, esattamente come quelle del povero Bill. Ma lui ci riprova: ha aumentato il proprio patrimonio con i vaccini che è riuscito ad imporre tramite l’Oms e ora ci riprova con l’intelligenza artificiale che è un nome dietro cui si nasconde l’ennesima frode della contemporaneità. E sta già ottenendo risultati: la scorsa settimana, il valore di mercato di Microsoft è cresciuto rendendola la più grande azienda del mondo. Inutile dire che la crescita è dovuta al bbom dell’intelligenza artificiale che e ha dato a Microsoft un enorme impulso.

In realtà , alla fine viene fuori ciò che interessa davvero a questi personaggi che dominano il discorso pubblico: il loro governo mondale, guidato dalla loro stupidità e ingordigia, dove la democrazia non è sarebbe nemmeno concepibile e figurerebbe con un reperto archeologico di quando gli umani erano in grado di discutere e non si farebbero dettare l’agenda da un sinedrio di stronzi, Una situazione che dovrebbe garantire a queste élite degradate e degradanti del Nord America di dominare a tempo indefinito il mondo Dietro i paraventi si capisce che il dominio dell’intelligenza artificiale sull’umanità dovrebbe avvenire per conto di coloro che la possiedono e la gestiscono in ragione dei propri interessi: Bill Gates è così stupido da dirlo apertamente e da sostenerlo con argomenti idioti. Per fortuna che queste prove di tirannia nob varcano i confini dell’occidente e vengono ridicolizzate altrove.

Mi piace: Mi piace Caricamento...