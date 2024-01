Non ho mai approfondito il caso Epstein perché dopotutto certi vizi sono comuni nelle elite, ma quando queste pretendono esplicitamente di essere un esempio da seguire e si vogliono trasformare in un ambiguo archetipo di virtù, allora la faccenda diventa politica e investe il cuore stesso della governance occidentale. Nei giorni scorsi sono arrivati i primi documenti che riguardano il ben noto distributore di bambini per ricchi e già si può vedere – a parte il patetico Clinton che ha confessato di essere attratto dalle bambine e il real porco, in arte principe Andrea, con i suoi abusi su una ragazzina – come la costellazione di clienti di Epstein cominci sempre più a coincidere con quella che è alla base della narrazione emergenziale grazie alla quale si sta tentando di scardinare la democrazia. Comincia insomma a risultare evidente che la “distribuzione” di bambine e bambini ai personaggi del potere essenzialmente anglosassone, anche se non mancano i notabili delle colonie non serviva certo a favorire i guadagni personali di Epstein, anzi questa era davvero la cosa più marginale, ma serviva a coinvolgere sempre più persone con un certo potere dentro una una bolla ricattatoria affinché esse non potessero opporsi ai disegni dei massimi globalisti e ne divenissero anzi complici e/ o esecutori di secondo o terzo livello.

Non ho niente di originale da dire al proposito, ma mi limito a mettere il link ai 37 documenti iniziali del dossier che erano stati pubblicati da un sito rimasto poi bloccato. Almeno questi sono adesso al sicuro e non possono essere alterati dai media straccioni che tanto per gradire hanno già tentato di coinvolgere Trump che invece non figura in questi elenchi. Eccoli e consiglierei di non buttarli via, ma di tenerli come parte di una collezione del terribile presente.

