Scusatemi se parto da un’appunto personale: stamattina sono uscito alle prime luci dell’alba per prendere un indumento dimenticato, steso alla luna più che al sole e mi sono accorto che era quasi rigido come se quel poco d’acqua rimasto avesse cominciato a ghiacciare. Brr fa freddo di sera e si mattina, anche nella città delle ottobrate dove la brina è un fenomeno pressoché sconosciuto, come ha fatto freddo durante la tempesta di neve che ha colpito l’Europa centrale nei giorni scorsi, come fa freddo in Grecia e in Anatolia e come fa freddo nell’Italia del Nord. Ma la cosa non è limitata al piccolo territorio europeo : un’ondata di freddo eccezionale ha colpito vaste aree della Cina e le le temperature nello Shanxi, Hebei e Liaoning sono scese ai livelli mai registrati prima mentre a Pechino è stata toccata la temperatura di dicembre più fredda degli ultimi 50 anni con una punta di – 18 gradi. In generale in tutta l’Asia, Siberia compresa si registrano record del freddo tanto che il gas russo va ormai a ruba e le esportazioni di Mosca sono schizzate alla stelle.

Si ha la sensazione che la diminuita attività solare entrato da 2 anni in un ciclo di minima stia presentando il conto e che il cambiamento climatico tanto invocato da chi vuole specularci sopra ci sia, ma in direzione ostinata e contraria: sono davvero curioso di vedere come potranno gestire tutto questo e cosa ne sarà della demonizzazione della Co2.

