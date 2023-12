Severino Boezio fu probabilmente, anzi certamente, il più importante intellettuale a cavallo tra il quinto e secolo dopo Cristo in Occidente. Di famiglia illustre vantava antenati che avevano ricoperto in portanti cariche nella Repubblica, ovvero più di mezzo millennio addietro eppure non comprese che l’impero romano era finito nonostante fosse consigliere di Teodorico. A noi potrebbe parere impossibile eppure vediamo tutti i giorni i funzionari imperiali che fanno di tutto per evitare di dire che in Ucraina sono andati incontro a una sconfitta di tali proporzioni da mettere in grave pericolo la capacità di tenere l’intero pianeta sotto il loro ricatto. Il tentativo di mettere sotto la polvere l’inatteso rovescio è talmente penoso da essere persino spassoso. Il giochino è quello in cui Biden finge di declassificare informazioni completamente di fantasia in cui si dice che la Russia se la passa male, che sta subendo gravi perdite a causa della “campagna sostenuta dall’Occidente” e che insomma c’è una situazione di stallo, guarda caso proprio quella che l’amministrazione americana auspicava come ultima spiaggia della sua demenza . Per dare a queste sciocchezze una parvenza di dignità e naturalmente darla in pasto ai media, sempre voraci di idiozie, Biden è ricorso alla commedia di “declassificare” informazioni segrete, pensando che questo conferisca valore a pure sciocchezze, Ma chissà qualcuno pure ci crede, qualcuno per cui è impensabile che l’impero stia vacillando o che sia già in stato dissoluzione.

La cosa però fa emergere una verità ovvero quella che i massimi responsabili occidentali sono completamente isolati dalla realtà, sono inconsciamente dei fratelli Grimm, a cominciare dal fatto che non esiste alcuna situazione di stallo, che le perdite russe sono solo una piccola frazione di quelle ucraine benché nell’ultimo mese siano passate ad un atteggiamento offensivo, ’che l’industria della difesa russa opera sul piede di guerra e produce un’enorme quantità di carri armati, mezzi corazzati, droni, aerei, artiglieria e munizioni. Gli Stati Uniti e la NATO insieme producono solo una minima parte di ciò che fa la Russia. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha dichiarato venerdì che più di 452.000 persone sono state reclutate nell’esercito sotto contratto dal 1 gennaio al 1 dicembre 2023. Nemmeno l’esercito americano può eguagliare numeri di reclutamento del genere. Gli analisti dell’intelligence statunitense non hanno forse detto ai membri del Congresso che la Russia sta ora portando il suo personale militare a 2,2 milioni perché è pronta, se necessario, a combattere gli Stati Uniti e la NATO? Ma questo importa poco di fronte all’incubo di aver perso disastrosamente una guerra col massimo nemico: questa è una cosa che proprio non riescono ad ammettere e sperano di cambiare la situazione con le chiacchiere. Anche se chiaramente questo effluvio di idiozie è un disperato tentativo della Casa Bianca di sbloccare i fondi per Kiev e tenere in piedi la commedia e la strage ancora per qualche tempo, è del tutto evidente che i funzionari Usa vivono dentro una bolla e più vanno avanti più aumenta lo spessore del loro isolamento dal mondo, delle cose, degli eventi e dalla stessa logica. C’è anche da tenere conto che sono stati anche i servizi che fin dai primi momenti hanno completamente sbagliato qualsiasi analisi sul campo e adesso tentano di mascherare l’entità dei loro errori.

L’unica cosa di cui questo entourage di idioti che continuano a vivere in un mondo che non esiste più non si rende conto è che finora la Russia è andata con i piedi di piombo perché considera gli ucraini come una popolazione fondamentalmente russa, purtroppo fanatizzata da Washington. Ma potrebbe facilmente togliersi quei guanti se gli Usa tentassero qualcosa per prolungare con altri mezzi una guerra già persa e cercassero di coinvolgere altre vittime sacrificali.

