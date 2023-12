Mi ricollego direttamente a ieri e ai momenti della disperazione per fare il contrappunto con le “sagre dello sbadiglio” come le ha chiamate un analista. Per esempio questa settimana a Bruxelles la NATO ha tenuto la sua prima riunione del Consiglio tra l’Alleanza e l’ Ucraina e come al solito, le promesse cliché di sostenere il regime di Kiev fino alla fine sono state sbandierate da tutti. In verità, questi eventi della NATO per l’Ucraina e su ogni cosa stanno diventando una festa dello sbadiglio perché tutti sanno che la guerra per procura in Ucraina contro la Russia è una debacle per le potenze occidentali.

Ina debacle che diventa tragedia perché sono stati uccisi oltre 500.000 soldati ucraini e decine di migliaia di militari russi. Le cifre totali delle vittime sono senza dubbio molto più alte. Inoltre, milioni di civili sono stati sfollati come rifugiati in Russia e in tutta Europa. Centinaia di miliardi di dollari ed euro sono stati saccheggiati dai contribuenti occidentali per finanziare questo sanguinoso fiasco. Non solo, ma le tensioni internazionali tra le potenze nucleari sono aumentate a un livello pericoloso che non si vedeva dai tempi della crisi missilistica cubana nel 1962. Non c’è dubbio che l’unica soluzione sia che Washington torni in in sé e negozia una soluzione pacifica alle condizioni di Mosca. È semplice, ma è ciò che si sarebbe potuto ottenere prima che scoppiasse il conflitto nel febbraio 2022, quando Mosca offriva un trattato di sicurezza negoziabile. All’epoca l’Occidente respinse immediatamente tali condizioni, ma ora dovrà accettare, oltre alle questioni territoriali che non vi sarà alcun ulteriore allargamento della NATO attorno ai confini della Russia e in particolare non vi sarà alcuna inclusione dell’Ucraina nel bellicoso blocco militare guidato dagli americani.

Invitare l’Ucraina a un vertice del consiglio della NATO è tutto teatro e solo un artificio per dare al pubblico l’impressione che l’Alleanza stia offrendo all’ex Repubblica sovietica qualcosa di sostanziale. In realtà, tutto ciò equivale a gettare un osso completamente spolpato. Ciò è analogo alle promesse esagerate fatte dai leader dell’Unione Europea come la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che parla ripetutamente della prospettiva che l’Ucraina aderisca al blocco in futuro. Le probabilità che ciò accada per uno stato distrutto, dilagante e fallito come l’Ucraina sono impossibili. Ancora una volta, promesse vuote e ciniche. Tutti i discorsi della NATO e dell’UE sono solo spacconate di pubbliche relazioni per nascondere la brutale realtà che gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali hanno creato un enorme pantano di miseria per l’Ucraina perseguendo i loro nefasti giochi geopolitici per affrontare la Russia. Il resto dell’Europa e il mondo intero hanno pagato un prezzo terribile per questi giochi imperiali. Ma Washington e i suoi alleati della NATO non possono ammettere la realtà odiosa e anche incriminante: l’alleanza militare si avvicina al suo 75° anniversario dalla sua fondazione nel 1949. C’è quindi un’enorme pressione per cercare di far sembrare il conflitto ucraino una sorta di vittoria per proteggere la fragile e obsoleta della NATO oltre alla reputazione dei leader occidentali apparsi totalmente incompetenti.

La guerra Ucraina è il risultato del patetico pensiero di gruppo dell’amministrazione Biden e dei suoi lacchè europei, un pensiero superficiale, narcisistico e distorto dalla russofobia. Nessuno della classe politica occidentale ha l’intelligenza o la comprensione storica per uscire dal pantano che si è creato. Ecco perché pur trattandosi di una tragedia, vertici, incontri, dichiarazioni sono noia allo stato puro, perché viene recitato sempre lo stesso c0pione, mentre la realtà si allontana sempre più da esso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...