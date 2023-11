Basta un semplice confronto per accertarsi a che punto siamo arrivati sulla strada della doppia verità della doppia etica, delle regole che non esistono e sono solo il riflesso degli interessi dell’egemone. La grafica in apertura di questo post racconta la storia dolorosa e orribile che tuttavia e diventata la nostra storia. I media occidentali continuano a dipingere questa situazione come una lotta unilaterale, con Israele come vittima e Hamas anzi i palestinesi come aggressori. Si vede la differenza di civiltà dal fatto che in un anno e mezzo nella guerra ucraina ci sono molto meno meno vittime civili, quasi tutte attribuibili ai bombardamenti dei nazisti sui centri urbani del Donbass dietro l’accurata regia della Nato. La Palestina è invece l’esempio del tirare le bombe nel mucchio mentre non si ha il coraggio di stanare gli uomini di Hamas nonostante una enorme superiorità. Traetene voi le conclusioni.

