Che ne direste di una nuova costituzione che per prima cosa abolisse la parità giuridica tra uomini e donne e permettesse il libero possesso di qualunque tipo di armi. Magari non sembra proprio delle buone idee, ma sono quelle espresse idea, dall’ennesimo utile idiota dell’occidente, ovvero di Ilya Ponomarev, una sorta di estremista fuggito all’estero che da quando c’è la guerra in ucraina ha dato la stura a una ridicola mitomania, promettendo a Washington di far cadere Putin visto che la sua “Legione della Libertà Russa disporrebbe di 1600 uomini e che ogni mese altri 40 persone lo contattano per partecipare all’impresa: così spera di creare un gruppo che marcerà su Mosca proprio come fece il gruppo di Evgenij Prigozhin in giugno. Che tra l’altro è stato fermato molto prima di Mosca e solo la volontà del governo russo di non creare uno spargimento di sangue ha permesso a quegli uomini di essere ancora io vita.

Quindi è difficile poter prendere sul serio queste stupidaggini e che un pugno di idioti, anche ammesso che esistano e che non siano frutto di millantato credito, possa rovesciare il governo russo. Tuttavia, Ponomarev cui non dispiace di proclamarsi un nuovo de Gaulle , anche se la sua storia non ha proprio niente a che vedere con quella du General, adesso ha udienza presso il Washington Post il quale sia pur in termini di prudente dubbio si chiede se quest’uomo con la sua costituzione da barzelletta e l’intensità dei suoi deliri non possa effettivamente raggiungere il suo scopo. L’ interrogativo è retorico ma le esternazioni di questo Napoleone del reparto psichiatrico servono per mandare un messaggio a Mosca ovvero che gli Usa sono intenzionati ad usare anche questi folli in veste di terroristi se Putin non accettasse la pace che gli Usa vogliono, ossia una pace che permetta loro di dire che non hanno perso, di nascondere l’evidenza della loro sconfitta epocale e magari di continuare ad usare ciò che resta dell’Ucraina per i loro sporchi scopi. Dal momento che l’idea di creare a Mosca una rivoluzione colorata è completamente saltata, si sono ridotti ad intervistare personaggi come questo Ponomarev che è stato preceduto da Kasparov e Khodorkovsky, ormai spariti nel nulla.

Ma sono così stupidi da non capire che attaccarsi ai pazzi mitomani è solo un chiaro sintomo di disperazione p che se se Biden non alzerà bandiera bianca distruggerà sia l’immagine degli Stati Uniti sulla scena mondiale sia ogni possibilità del partito democratico di conquistare la Casa Bianca nel 2024, visto che un popolo di ottusi può anche votare per un presidente con demenza senile conclamata.

