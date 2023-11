Nel 2022, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ci ha avvertito che era “codice rosso per l’umanità” a causa del presunto riscaldamento globale causato dalle emissioni di CO2 derivanti dalle attività umane. Quest’anno lo stesso Guterres ha aumentato la dose di retorica Quest’anno, Guterres ha intensificato la vacua retorica affermando: “ L’era del riscaldamento globale è finita; è arrivata l’era dell’ebollizione globale”. Quest’estate mentendo ci è stato detto che luglio è stato il più caldo mai registrato e siamo stati inondati di segnalazioni di incendi “apocalittici” nel Mediterraneo negli Stati Uniti, nelle Hawaii e in Canada. Quindi forse Guterres e i catastrofisti climatici hanno ragione? Forse siamo tutti destinati a morire in una palla di fuoco planetaria causata dal nostro uso di combustibili fossili liberano Co2.

No, semplicemente mentono per la gola; se si cerca su Google “freddo record nel 2023”, si ottiene una realtà tutt’affatto diversa del tempo di quest’anno:

Il 14 gennaio a Tongulakh, in Siberia, è stata registrata una sorprendente temperatura di -62,4° che è la temperatura più bassa mai raggiunta in questa stazione stazione.

Il 4 febbraio 2023, l’aeroporto di Halifax in Nuova Scozia ha registrato i venti gelidi più freddi di sempre con la temperatura crollata a -43°C . Questo supera il precedente record di -41°C stabilito il 13 febbraio 1967. Anche molti altri luoghi in tutto il Canada hanno stabilito nuovi record giornalieri, con temperature inferiori a –40°C. Il 19 febbraio, le temperature a Shepherd Bay, sono scese a -49,6°C .

Martedì 7 marzo il Regno Unito ha affrontato la notte più fredda del 2023, con temperature scese sotto i –15 gradi in diverse regioni. Secondo l’ Independent , il Met Office britannico ha rivelato che la temperatura a Kinbrace nelle Highlands scozzesi è stata registrata a -15,2 gradi rendendolo il marzo più freddo nel paese dal 2010.

A febbraio, la vetta del Monte Washington nel New Hampshire (quasi 2000 metri) ha riportato una minima pari a -77 gradi Celsius la temperatura più fredda mai registrata negli Stati Uniti.

A Boston, dove le autorità hanno chiuso il sistema scolastico pubblico a causa del gelo la temperatura ha toccato i -23°C infrangendo il record della giornata più fredda stabilito più di un secolo fa. A Providence, nel Rhode Island, la colonnina di mercurio è scesa pure a -23°C , ben al di sotto del precedente minimo storico di -19°C , registrato nel 1918. Ma altri minimi storici si sono registrati ad Albany, New York, Augusta, Rochester,

Sydney ha vissuto la mattina di giugno più fredda mai registrata, con una temperatura minima di 1,8°C all’Olympic Park. In effetti, più di 100 stazioni meteorologiche in tutta l’Australia hanno registrato le temperature minime di maggio più fredde mai registrate, con gelate regolari, nevicate e precipitazioni inferiori alla media.

Giovedì 1 giugno si è registrata la temperatura potenzialmente più bassa mai registrata in Finlandia per questo mese . Una stazione meteorologica in Lapponia, Enontekiö Kilpisjärvi Saana, ha raggiunto -7,7°C. Potrebbe non sembrare così freddo per la Finlandia settentrionale, dove le temperature invernali raggiungono i -51,5°C, ma l’ultima volta che la Lapponia ha visto una temperatura minima di -7°C a giugno è stata il 3 giugno 1962.

Il freddo estremo è arrivato molto più presto del previsto in Antartide, con temperature che sono scese sotto i –75°C dal 5 maggio mentre solo pochi giorni dopo è scesa ulteriormente a –76,4° e questo segna un nuovo record per l’inizio dell’inverno.

Un’improvvisa e inaspettata ondata di aria fredda artica ha inghiottito diverse regioni del Sud America, frantumando numerosi record di freddo in Argentina, Cile, Uruguay e parti del Brasile: alcune aree hanno sperimentato un drastico e rapido cambiamento del tempo, passando da un’ondata di caldo al gelo in meno di un settimana. Il 18 febbraio 2023, nella maggior parte delle città del Paraguay si è verificato un forte calo della temperatura, superando i precedenti record di minima. Le temperature sono variate tra 7° e 16°C in tutto il paese, con i valori più bassi registrati nel sud-est. Il freddo estremo ha fatto sì che almeno 30 città argentine battessero i loro record mensili di freddo nello stesso giorno.

Quindi, nonostante il terrorismo climatico, sembra che quest’anno siano state registrate temperature più fredde in tutti i continenti, ma nostri governanti e i loro obbedienti media alterano completamente la realtà dei dati bombardandoci con le loro vacuità sulle presunte “temperature record” di quest’anno e sulla “Terra in fiamme”. In fiamme ci dovrebbero andare loro.

