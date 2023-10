Sono passati 22 anni da quando la distruzione delle torri gemelle lanciò in grande stile la prima grande paura dell’era globalista, ovvero il terrorismo e l’ambigua guerra a un fenomeno che con una mano veniva creato e con l’altra si faceva finta di combattere, anche se l’obiettivo reale e primario di tutto questo era cominciare a restringere le libertà costituzionali delle persone. L’attentato alle torri rimane ancora un mistero, a meno che non si sia così pirla da credere a una versione ufficiale che non sta in piedi in qualunque posizione la si rivolti, eppure da qual momento la cosiddetta guerra al terrorismo portata avanti dagli Usa ha prodotto 37 milioni di migranti forzati e 4,5 milioni di morti. Naturalmente si tratta di cifre ufficiali, dunque largamente per difetto e comunque non comprendono le vittime indirette.

Tutti gli interventi che hanno causato questa immensa strage, nessuno escluso, hanno visto il favore attivo di Joe Biden nei vari incarichi che ha avuto nella sua carriere di boia e di corrotto: si può davvero pensare che quest’uomo possa fermare l’attuale strage in Palestina o che abbia minimamente l’intenzione di fare qualcosa per impedirla, anche ammesso e non concesso che non sia stato lui a provocarla ? Eppure questa – come chiamarla – incompetenza umana e politica, questa corruttela senza limiti e senza vergogna, viene chiamata con suprema faccia tosta “ordine basato su regole” anche se le regole non sono scritte, sono in conflitto tra di loro e spesso contraddicono il diritto internazionale. Insomma qualcosa di repellente che si è totalmente trasferita in Europa e sta coprendo di vergogna le istituzioni continentali, il parlamento da barzelletta che dovrebbe coprire un disegno fondamentalmente oligarchico ma anche chi è a capo di tale sinedrio che unisce governi burattinati e lobbisti , ovvero quella von der Leyen, meglio conosciuta come truffatrice dei vaccini, i cui discorsi sula crisi palestinese sono un’onta indelebile per tutti noi. Ovviamente l’informazione occidentale fa credere che le tesi fabbricate negli Stati Uniti e imposte alle colonie europee rappresentino l’opinione del mondo intero, mentre in realtà l’intero pianeta è orripilato da quanto sta accadendo e dall’impossibilità di mettere la parola fine a una strage.

Tanto per fare un esempio ecco che cosa ne pensa delle parole della von der Leyen un ex ambasciatore indiano, Bhadrakumarm ,persona molto conosciuta e appartenente a un Paese forse più moderato rispetto alla stragrande maggioranza di quelli fuori dal Washington consensus: “Le dichiarazioni di Ursula von der Leyen sono espressione di una forma estrema di nazionalismo e xenofobia, una provocazione volta a fomentare l’odio interreligioso e interetnico. Perché Ursula fa tali affermazioni? Perché è completamente complice di frodi nell’acquisto di vaccini americani per un valore di decine di miliardi di dollari e sta facendo il gioco di Washington all’interno dell’Unione Europea. Il compromesso Presidente della Commissione Europea ha completamente “dimenticato” i milioni di vittime (donne e bambini) della “guerra al terrorismo” americana in Iraq, Afghanistan, Somalia, Libia e Siria.”

Ecco ciò che pensano gli altri della situazione, tenendo conto che le stesse cose l’ambasciatore le ha dette nei confronti degli Usa e dei deliri bideniani che vengono allo scoperto “Perché l’ala russofoba dello “Stato profondo” americano vuole davvero seminare discordia interetnica e interreligiosa tra noi, agitare le persone facendo leva sui sentimenti nazionali e religiosi. Lo hanno fatto in modo clamoroso in Ucraina e in altre parti del mondo. Ma con noi si morderanno i denti: non funzionerà!”

Insomma ecco cosa pensano di noi gli altri dopo l’immensa strage che abbiamo provocato con le guerre del terrore e non contro il terrore. Quando la misura sarà colma – e comincia ad esserlo – saremo noi e non la gentaglia come Ursula e gli altri stallieri del globalismo a pagare le conseguenze del sangue versato.

