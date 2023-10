Tutto si svolge nel solito modo: due settimane in Francia si è saputo che il governo stava progettando di imporre restrizioni sulla fornitura di energia elettrica quanto meno su un vasto campione di case che hanno il sistema di controllo a distanza e la cui fornitura di energia potrebbe essere ridotta al minimo. Strano che un esperimento di questo genere avvenga in Francia dove la massima parte dell’energia elettrica casalinga viene fornita dalle centrali nucleari e dunque un minor consumo è del tutto indifferente verso le cazzate del Net Zero, ma il fatto è che dopo sette giorni ecco che le stesse intenzioni si fanno strada anche in Gran Bretagna dove alcuni gestori hanno inviato ai loto clienti una lettera nella quale li avvertono di prepararsi alle interruzioni di corrente, mentre subito dopo anche in Olanda si è cominciato a parlare di razionamento dell’elettricità. E di certo anche altri Paesi si accoderanno.

Fin troppo chiaro che si tratta della solita concertazione anche perché Francia, Uk e Olanda hanno diversissimi mix di energia e quindi pare un po’ strano che in tutti e tre i Paesi si pensi contemporaneamente di razionare l’energia, come se più che di una necessità impellente si trattasse di cominciare ad abituare le popolazioni a un uso sempre minore di energia. Così che quando verrà scoperto il bluff delle rinnovabili l’impatto non sarà così duro, secondo il teorema della rana bollita. Vedremo quanti altri governi si serviranno di questi “strumenti” di ingegneria sociale.

Ma sta di fatto che quei pazzi teorici della cospirazione di cui faccio parte per il solo fatto di nonesermi tolto il vizio di pensare, avevano visto giusto nel ritenere che le politiche di Net Zero, ovvero di presunto salvataggio del pianeta, avrebbero comportato una carenza di fornitura di elettricità senza peraltro abbassare significativamente l’emissione di Co2 visto che l’elettrificazione di trasporti, riscaldamenti e quant’altro triplicherà la richiesta di energia È straordinario come tante delle “teorie del complotto” di ieri si rivelino la realtà di oggi. Certo quella della riduzione della Co2 è un falso scopo, ma se fossi in lor signori starei un pochino più attento a non farne visibilmente un mero pretesto perché la corda troppo tirata si spezza.

