Errata corrige sull’Ucraina

Ieri in un pezzo sulle balle che Zelensky spara ormai senza ritegno avevo sostenuto che i razzi ucraini utilizzati nel fallito attacco contro l’aeroporto russo di Berdiansk erano Himars e non i “nuovi Atacms con proiettili a grappolo forniti da Washington come Kiev sosteneva. Invece mi sbagliavo perché i resti di uno di questi ordigni tutti peraltro intercettati e abbattuti dalla difesa russa mostra che si trattava effettivamente di Atacms, il che è una pessima notizia per l’Ucraina. Si pensava infatti che questi missili più evoluti avrebbero avuto una chance migliore di colpire, mentre hanno avuto un esordio deludente. Inoltre il razzo risale al 1996 e pare avere una gittata di soli 165 km invece dei 300 standard. Il che dice che gli Usa hanno paura a superare le linee rosse poste dalla Russia.

Gli Atacms finora forniti sono solo 12 di cui 3 sono già andati in fumo nell’azione contro l’aeroporto di Berdiansk benché i russi non abbiano ancora la firma elettronica di questi ordigni e nonostante il fatto che assieme ad essi sono stati lanciati Storm Shadow , Himars e droni nel tentativo di saturare le difese che tra l’altro non dispongano di una centrale S 300 – 400, cosa che pare abbia fatto infuriare Putin con i comandi locali. Insomma hanno buttato via un’enormità di mezzi per danneggiare due camion e forse due elicotteri, sui 52 ospitati da questa base, E visto che ci sono mi piace deludere gli entusiasmi dei filo ucraini riguardo alla presunta avanzata ucraina le cui trippe sarebbero riuscite a traversare il Dnepr grazie a due isolotti di sabbia dove le truppe di Kiev avevano accumulato un bel po’ di armi. I russi però hanno contrattaccato e hanno inflitto perdite terribili alle truppe di Kiev, Sono state distrutte anche le chiatte usate per trasportare uomini e mezzi, materiale da ponte fornito dalla Germania e due imbarcazioni militari regalate dagli Usa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...