Gli occidentali sono bravissimi ad inventare storie terribili sui loro nemici mentre sono essi a perpetrare nella realtà gli stessi orrori che attribuiscono ad altri. Ci dev’essere qualcosa di freudiano in questo visto che la lingua batte dove il dente duole: avevano accusato i russi di usare bombe a frammentazione e invece sono loro, gli yankee, a fornire queste bombe ai morituri ucraini; avevano accusato i russi di usare il fosforo bianco e invece eccolo comparire in Israele contro civili inermi; avevano fatto strame di ogni plausibilità accusando i siriani di aver colpito un ospedale mostrando foto che si riferivano a fatti lontani nello spazio e nel tempo e adesso invece abbiamo l’eroico bombardamento dell’ospedale arabo Al-Ahli a Gaza, già diventata un cratere.

Poco tempo la bomba nella raffinata testa di Netanyahu si è fatta strada l’idea che forse era stata una grande cazzata e così il governo ha tentato di lavarsi la coscienza di altri 600 morti e 900 feriti sostenendo di essere estranei e che l’ospedale sarebbe stato distrutto dall’esplosione accidentale di un razzo in un “laboratorio” di Hamas. Però questi bucano un’ invasione persino dopo che sono stati avvisati da servizi di altri Paesi, ma improvvisamente sembrano sapere ogni cosa, persino sulle esplosioni accidentali. Ovviamente si tratta di assurde bugie per questi motivi: 1) Se ci fosse stato un laboratorio vi sarebbero state esplosioni secondarie che invece non si sono verificate; 2) non può essere stato un razzo di Hamas perché la deflagrazione è stata troppo grande; 3) le caratteristiche della detonazione ricordano una munizione JDAM da 1000 libbre in termini di resa che sono state usate più volte nei giorni scorsi. Quest’ultimo fatto pone un problema: le bombe in questione infatti sono normali ordigni a caduta a cui però viene aggiunto un sistema di guida – Joint Direct Attack Munition – che rende possibile dirigere queste bombe e renderle molto precise. Quindi è difficile che si tratti di un errore.

Tale sistema è stato sviluppato sia per colpire con più precisione il nemico, sia per evitare inutili vittime civili, anche se a dire il vero le truppe americane se ne fregano altamente visto che possono comunque contare su una copertura narrativa che ripulisce la loro vergogna, ma in questo caso la precisione sarebbe stata usata proprio per colpire l’ospedale e accelerare così la fuga da Gaza o magari placare la rabbia di Netanyahu che esce distrutto dalla guerra. Ad ogni modo adesso Israele non ha la possibilità di dimostrare in modo credibile la propria estraneità a questa strage e dunque si sta mettendo contro tutto il mondo mussulmano con il quale stava tentando di costruire dei rapporti diplomatici. Alla fine ha proprio ragione Hamas quando dice che la colpa di tutto ricade sugli Usa, non solo perché lo zampino americano in tutto questo è chiaro come l’orma di un dinosauro nella roccia, ma anche perché il feroce e senile Biden ha trascinato tutto l’occidente in una ridicola difesa incondizionata del governo sionista come se davvero ci fosse un pericolo per l’esistenza stessa di Israele peraltro presentata sempre e in maniera incongrua come la più grande potenza del Medio Oriente. E questo ha scatenato i sionisti che si sono sentiti con le spalle coperte per qualsiasi abominio Che pena vedere i politici nulla pensanti in questo continente in via di estinzione affermare il diritto di Israele ad esistere e cancellare d’emblée 75 anni di sofferenze del popolo palestinese: è gente che non perde occasione di dimostrare che fa irrimediabilmente schifo.

Ad ogni modo distruggere volontariamente un ospedale, ha fatto esplodere la rabbia in tutto il mondo musulmano, con massicce manifestazioni a Beirut, Doha, Amman, Cairo, Teheran, Rabat, Sanaa ma anche oltre perché quando è troppo è troppo con manifestazioni e scontri a Barcellona, Berlino, Montreal. I leader arabi si sono rifiutati di incontrare Biden che così non andrà più in Giordania, ma rimarrà in Israele confermando con la sua faccia da lugubre pagliaccio la regia americana in tutto questo. La Casa Bianca pare troppo stupida per capirlo o così distante dalla realtà da credere di potersi ancora permettersi questa arroganza: ma gli Usa come il loro presidente non riescono più a trattenersi e stanno via via alienandosi pezzi di mondo. Che costerà carissima anche a noi, altro che i finti e patetici attentati messi in scena dai servizi.

