Mentre prosegue il massacro a Gaza quel tragico buffone di Zelensky ne approfitta per cacciare balle ancora più grandi di prima nella speranza che qualcuno ci creda e torni a dargli tonnellate di armi. Adesso dice che le forze speciali ucraine hanno colpito martedì mattina due aeroporti militari russi, affermando di aver distrutto con successo nove elicotteri militari russi, un sistema missilistico antiaereo e un deposito di munizioni. Gli attacchi hanno avuto luogo nella zona occupata di Berdyansk, una città meridionale nella regione di Zaporizhzhia; e in un aeroporto a Luhansk, una città occupata nell’Ucraina orientale”. E non solo ma avrebbero anche danneggiato le piste.

Povero Vladimiro e povero Joe ormai siete ridotti all’accattonaggio molesto di armi e al millantato credito.

In realtà l’attacco non è stato portato con un razzo ATACMS come il comunicato di Kiev, lascia credere, ma dai comuni Himars

Tutti i razzi sono stati abbattuti dalle difese aeree russe

I frammenti di un razzo Himars intercettato sono caduti sull’aerodromo di Berdyansk dove attualmente ha sede il reggimento aereo Korenovsky

Tali frammenti hanno leggermente danneggiato due camion, ma hanno non toccato né velivoli né uomini

Naturalmente la stampa occidentale con Politico in testa che diventato il maggior rivelatore di stupidità autoindotta che ci sia in giro e che monetizza tutte le cazzate che raccoglie in gito ipotizza causa di questa azione fallita un cambiamento politico a Mosca. Sono stupidi, ma anche davvero patetici compreso quel comandante israeliano il quale ha sostenuto che le forze corazzate israeliane impareranno da “fallimenti militari della Russia in Ucraina”. Ora dopo aver scoperto che il loro sistema antimissile è un totale fallimento può darsi che scoprano, per esempio che i 52 carri Merkava, colpiti e messi fuori uso in un mezzo pomeriggio nel 2006 in Libano, potrebbero essere solo un antipasto. Per un generale così intelligente, non c’è sconfitta che possa bastare a rendergli giustizia.

Ma in fondo è un divertimento sentire queste cazzate, più parlano e più si scavano la fossa.

