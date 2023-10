La propaganda occidentale sta diventando sempre più stupida: siccome si rivolge a persone che si ritiene siano state rincretinite negli anni non ci si preoccupa nemmeno più che le menzogne siano credibili e così si commettono errori grotteschi, specie da parte dei più ignobili siti di propaganda legati ai servizi occidentali. Per non parlare dell’informazione ormai popolata da maledetti imbecilli. L’ultima vicenda in questo senso è quella dei documenti definiti “top secret” secondo cui gli uomini di Hamas, tout court chiamati terroristi, avrebbero intenzionalmente preso di mira scuole elementari e un centro giovanile.

Documenti ottenuti ” esclusiva” da NBC News mostrano che Hamas ha creato piani dettagliati per prendere di mira le scuole elementari e un centro giovanile nel kibbutz israeliano di Kfar Sa’ad, per “uccidere quante più persone possibile”, sequestrare ostaggi e trasferirli rapidamente nella Striscia di Gaza. I piani di attacco, ovviamente in arabo, sembrano essere ordini impartiti a due unità altamente addestrate di Hamas di circondare e infiltrarsi nei villaggi e prendere di mira i luoghi in cui si radunano civili, compresi i bambini. Le autorità israeliane starebbero ancora determinando il bilancio delle vittime a Kfar Sa’ad.

I documenti sono stati trovati sui corpi dei terroristi di Hamas dai primi soccorritori israeliani e condivisi stranamente solo con NBC News. Le carte che si dice siano state trovate includono mappe dettagliate e mostrano che Hamas intendeva uccidere o prendere in ostaggio civili e scolari. Ora la cosa straordinaria è che bisognava far coincidere l’ attacco con il 7 ottobre, e dunque l’assalto alla scuola sarebbe avvenuto nelle prime ore di sabato 7 ottobre. Ma teste di minchia … secondo voi cosa fanno i bambini israeliani nel giorno dello Shabbat , prima dell’alba? Sono seduti a scuola? Visitano un centro giovanile? Possibile che gli uomini di Hamas non sappiano quale sia il valore del sabato per gli ebrei e quindi avrebbero attaccato quando di sicuro non c’era nessuno in giro perché anche gli adulti tendono a non uscire di casa? Non credo proprio, ma magari qualche idiota americano c’è pure cascato e ha preso per buona questa indecente paccottiglia. Sarebbe interessante vedere quale percentuale di occidentali è cascata in questa trappola perché temo che sia molto simile a quella dei vaccinati. .

Il tipo di disumanizzazione dei palestinesi di cui siamo oggi testimoni è quasi inimmaginabile: è una campagna di fumo negli occhi su scala globale.in cui siamo portati letteralmente (o meglio i più stupidi ) a credere che il genocidio e la pulizia etnica siano in qualche modo giustificati. E da cosa? Da una serie di menzogne e false bandiere che vengono tutte smentite poco dopo la loro realizzazione. La truffa dei 40 bambini decapitati eguagliava, in termini di puro cinismo, solo la famigerata bufala delle incubatrici kuwaitiane. Si è subito scoperto che le foto pubblicate dall’account di Netanyahu e trasmesse ovunque erano in realtà generate dall’intelligenza artificiale. la campagna di disumanizzazione delle multinazionali e dell’establishment contro i palestinesi, ora in pieno svolgimento, è pari solo a quella messa a punto contro i russi dal complesso mediatico-aziendale filo-ucraino.

