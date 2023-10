A me piacerebbe sapere chi sono quegli idioti che pensano ancora di vivere in una democrazia e che non avvertono la presenza del tiranno perché non si incarna in un personaggio, in qualche duce o conducator, ma a massimo in qualche squallido burattino Il fatto è che la dittatura è diffusa, i suoi personaggi di riferimento sono nascosti dietro una serie di costrutti ereditati dagli stati democratici che sono ormai morti e adesso nascondono i loro assassini. Santa pace che introduzione per dire che il governo britannico sta pensando di rendere un reato penale sventolare una bandiera palestinese sulla base del fatto che questo rappresenti un sostegno ad Hamas. Capisco che essendo inglesi la sottile differenza tra il palestinesi e Hamas possa provocare la vertigini così aboliscono queste differenze e come Israele fa fuoco nel mucchio questi fanno di ogni erba un fascio e adottano l’idea della punizione collettiva contro gli innocenti che è stata la tattica normale impiegata dai governanti coloniali. E siccome le governance occidentali sono ormai essenzialmente fasciste impediscono l’espressione del pensiero e anche l’uso di elementi simbolici come può essere appunto una bandiera.

Dal momento che l’assetto della Palestina è stato in gran parte determinato dalla Gran Bretagna essa non può che approvare il linguaggio di violenza e intriso di sangue del governo israeliano. E a Londra che si deve la distruzione di 530 villaggi e città palestinesi per impadronirsi del territorio, aver lasciato che venissero compiute più di 70 massacri con decine di migliaia di morti e avallato la pulizia etnica con la cacciata di 750 mila persone. Parliamo solo del periodo 48 – 49. Io considererei un atto di appoggio al terrorismo internazionale sventolare o anche solo esporre la bandiera inglese che è una delle più insanguinate del mondo.

