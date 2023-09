Mai mi sarei aspettato di essere severamente ripreso per aver tradotto il discorso di Lavrov all’Onu, confermandomi che questo è l’irrimediabile Paese delle chiacchiere e dei personalismi dove viene tollerata e apprezzata solo l’evasione. E allora che evasione sia… la Televisione ucraina per nascondere il fatto che il discorso di Zelenski all’Onu è stato disertato in massa, ha costruito un servizio in cui si vede il dittatore di Kiev che parla e le immagini della platea riprese in un momento precedente quando biascicava Biden. Disgraziatamente nella panoramica della sala appare lo stesso Zelensky che applaude al suo padrone, senza che chi ha cucito il servizio se ne sia accorto. Così Zelensky applaude Zelensky. Del resto chi altro potrebbe farlo?

