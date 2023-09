L’occidente diventato un venditore di fumo negli occhi o ancor meglio di sostanze stupefacenti per tenere sotto controllo le popolazioni in tempo di guerra e carestia che i potenti hanno deciso di inaugurare per vincere la lotta di classe al contrario che è iniziata con l’abbattimento delle torri gemelle. Le quantità, mai modiche, vengono modulate a seconda delle necessità del momento mentre pusher sono i media mainstream, quelli che si piccano di controllare le notizie cosa in effetti vera in un certo senso, visto che spesso non c’è alcuna corrispondenza col mondo reale. Per esempio adesso è stato inaugurato il capitolo della “tristezza della Cina” sotto Xi che ha chiaramente detto agli americani di tornarsene a casa loro e che dunque va lapidato per questo atteggiamento così diverso da quello atteso. Purtroppo non ci sono molti sassi per colpire il leader cinese e allora si fabbricano finti sampietrini di carta pesta. Assistiamo a una campagna completamente assurda, naturalmente subito ripresa persino nelle stalle della Ue dove ormai si liscia il pelo dei potenti di oltre atlantico e si raccoglie merda. Per una sorta di contrappasso per gli anglosassoni che tentarono di sottomettere la Cina con l’oppio ora devono distribuirlo ai propri cittadini perché pensino che siamo ancora a quei tempi.

Proviamo a vedere cosa scrive il decano dei bugiardi, ovvero il New York Times in un articolo che già dal titolo annuncia la sua natura di bolla di sapone a fosce tinte : La sofferenza economica della Cina è una prova della fissazione di Xi per il controllo. Ora magari sembrerà che la fissazione per il controllo appartenga in pieno anche all’occidente che la sta portando all’esaperazione contro ogni costituzione e ogni patto sociale . Ma transeat, come si diceva una volta, il succo del pezzo è che i consumatori cinesi sono cupi; gli investimenti privati ​​sono lenti; una grande azienda immobiliare è sull’orlo del collasso ( in America sono centinaia i fallimenti di queste società); i governi locali si trovano ad affrontare un debito paralizzante (l’America ha il più grande debito di tutti tempi) ; la disoccupazione giovanile ha continuato ad aumentare; le battute d’arresto economiche stanno erodendo l’immagine di Xi e stanno emergendo come forse la sfida più spinosa alla sua agenda in oltre un decennio al potere.

Ora ci troviamo di fronte a una serie di affermazioni così routinier per il capitalismo occidentale che avrebbero bisogno di essere prima accertate e poi analizzate a fondo. Ma ecco invece quali sono le fonti dell’autore dell’articolo:

Neil Thomas, membro del Centro per l’analisi cinese dell’Asia Society (leggi Cia) , ha detto in un’intervista…

Alcuni esperti dicono…

Non tutti gli osservatori ritengono che l’economia cinese sia in una spirale discendente. Ma …

Gli utenti cinesi di Internet hanno diffuso un saggio di Lew Mon-hung, un uomo d’affari in pensione di Hong Kong…

Liu Shijin, un economista del governo cinese in pensione, ha detto…

Ha affermato Alicia García Herrero, capo economista per l’Asia-Pacifico di Natixis… (ramo di una banca d’affari francese ndr)

Ha affermato Bert Hofman, direttore dell’East Asian Institute ( ancora Cia) presso l’Università Nazionale di Singapore

Ha detto l’economista García Herrero…

Alcuni economisti ed ex funzionari cinesi hanno messo in guardia…

Ora l’autore del pezzo, tale Chris Buckley, vive in Cina da oltre trent’anni e non ha di meglio da offrire se non ex, pensionati, economisti occidentali e una spruzzata di robacce della Cia? Non cita nemmeno una persona che sia realmente coinvolta nell’economia o nella definizione delle politiche cinesi. Non c’è nessun politico cinese attivo, amministratore delegato cinese, economista cinese o lavoratore o consumatore cinese da citare? Certo che no perché in contenuto dell’articolo era pre determinato e quindi era necessario trovare qualche pezza d’appoggio per una tesi, non verificare come stanno effettivamente le cose. Esattamente come accade per le narrazioni sull’Ucraina che prescindono totalmente dalle situazioni reali e magari si interroga un sedicente esperto militare perché asseveri – non è una cosa inventata è vera- che sono stati i cespugli troppo altri a fermare la controffensiva di Kiev.

Ora probabilmente la Cina quest’anno crescerà attorno al 5 per cento, una crescita reale e non dovuta a fermentazione impropria di servizi e di transazioni finanziarie. Ma mentre i consumatori di chi cresce molto meno o di decresce sono felici, quelli cinesi sono cupi. Ottimo lavoro, Chris, ma almeno facci sapere quanto prendi per questa robaccia, perché sai potrei farla io da qui per un decimo dello stipendio che prendi più le regaglie di Langley. Ovviamente, a quelle non rinuncio

