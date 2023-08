Che cosa si vice partecipando? La medaglia d’oro Presa Per I Fondelli. gentilmente offerta dalla federazione dei media occidentali. Di questa cosa non me ne sarei nemmeno accorto se un’amica non mi avesse riferito che gli Ucraini in un ultimo assalto avevano preso Robotyne, ansiosa di sapere se per caso la controffensiva ucraina stesse per avere successo. Così ho chiamato qualche conoscente sparso per quelle plaghe per saperne qualcosa di più e così salta fuori che in realtà i russi tengono ancora la parte sud parte del villaggio, mentre secondo altre fonti lo tengono ancora tutto, mentre cominciano ad affluire immagini dei mezzi ucraini distrutti in questo tentativo sempre più disperato, anche perché Zelensky ha ormai paura di essere cacciato e sostituito col sindaco di Kiev, cosa nella quale, secondo indiscrezioni, sarebbe coinvolta la stessa Nuland. Così fa dei massacri altrui la sua assicurazione sulla vita.

Ma la cosa veramente stupefacente sono i bollettini di vittoria che arrivano da Kiev per la conquista, probabilmente nemmeno avvenuta, di un villaggio che prima della guerra contava 480 abitanti. Per questa straordinaria impresa il regime ci dice che sono state mobilitate moltissime forze: la 47a, 65a, 116a, 117a, 118a, 71a, 46a, e 82a brigata; il battaglione Skala; il 78° e 73° reggimento; la 3a e 14a Brigata NGU che combatterono nell’area. Dunque l’esercito ucraino avrebbe usato da 20 mila a 34 mila uomini per conquistare quattro case; di quanti uomini avrebbe bisogno per invadere la Russia o semplicemente peer riprendersi le terre che ha perso ? Se fosse vero bisognerebbe pensare che sono matti, o che in realtà le unità citate non sono che rimasugli rimasti dai precedenti assalti edè probabilmente così perché dai satelliti si può calcolare che sono stati usati un’ottantina di mezzi tra corazzati, blindati leggeri come gli Stryker canadesi e altri veicoli rinforzati, troppo poco per un impiego di tante migliaia di uomini. Ma al di là delle forze effettive impegnate in questa azione, il fatto è che man mano si fallisce, nella medesima misura si restringono gli obiettivi della ” Vittoria” che per questo rimane immancabile: così gli obiettivi della mitica controffensiva erano all’inizio la Crimea, Mariupol o addirittura Melitopol, mentre ora si parla di Tokmak, una cittadina a pochi chilometri dal villaggio di Robotyne, ma che comunque sarebbe all’interno della prima linea di difesa russo, mentre il villaggio conteso è ancora nel territorio di nessuno.

A giudicare dalle foto, una delle quali è quella di apertura del post siamo di fronte all’ennesima falcidie di mezzi e di uomini senza che sia stata raggiunto alcun reale obiettivo, se non qualcosa per alimentare la narrazione confusa e criminale dei media occidentali tesa a costruire inesistenti vittorie sugli inutili massacri. Ad ogni modo visto che le perdite sono altissime è probabile che si tratti di uno degli ultimi atti di guerra vera e propria da parte dell’Ucraina che a questo punto si deve spostare sempre più dal confronto reale con l’esercito russo verso metodi terroristici. Questi includono attacchi alla città di Mosca, attentati a personaggi di spicco, attacchi a infrastrutture civili e, ultimo ma non meno importante, invio di gruppi di sabotaggio e ricognizione nel territorio della Crimea. Tutte cose che simulano in qualche modo l’esistenza in vita dell’Ucraina che invece è ormai morta, grazie all’occidente e ai suoi mostri.

