Francamente non riesco a capire quale maligna sostanza sia stata diffusa per abbassare il quoziente intellettivo delle persone che vivono in occidente. Nell’immagine di apertura un titolo di giornale che per ravvivare nei propri lettori l’ostilità contro la Cina titola: La Cina può usare usa il mare per nascondere i suoi sommergibili. Qui non si tratta del doppiopesimo per cui far transitare due incrociatori nello stretto di Taiwan dimostra “l’impegno degli Stati Uniti per un Indo-Pacifico libero e aperto” mentre il passaggio di una forza navale combinata russa e cinese che si è spinta al largo delle Aleutine sarebbe “altamente provocatoria “. Queste sono le stupidaggini che gli americani ingollano da un secolo tanto da crederle normali e sensate. Ma che un sottomarino cinese usi il mare per nascondersi è una idiozia che che può essere letta e scritta solo in un contesto di abbrutimento intellettuale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...