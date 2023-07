Come si poteva immaginare – vista la banalità e prevedibilità assoluta della cupola di potere e dei suoi megafoni dell’informazione – il picco di caldo estivo nell’Europa meridionale, è stato sfruttato a fondo per inoculare le suggestioni del catastrofismo climatico che serve alle oligarchie per le loro ingegnerie sociali. Così i record a parole hanno infranto ogni record e ogni livello di stupidaggini peer chiosare un’ estate calda. E fino a che le cazzate le scrive il redattorino che vuol fare la Greta giornalaia, il danno fatto a una corretta informazione con il sensazionalismo da quattro soldi, esattamente quanto vale chi lo fa, è grave, ma non mortale. Quando invece è l’Agenzia spaziale europea a produrre un deliberato inganno climatico allora ci si deve domandare qual è il ruolo reale di questi enti e istituzioni che hanno una direzionalità politica più che uno scopo scientifico che vada oltre il compito di tappare i buchi della Nasa, facendo cose marginali.

E’ a questo Ente che si deve infatti uno sciatto rapporto del 13 luglio scorso – evidentemente commissionato – nel quale si parte parlando della temperatura dell’aria, durante l’ondata di caldo nell’Europa meridionale , ma in realtà si danno poi le temperature al suolo prese da satellite, che come si sa sono molto più alte e “vietate” in meteorologia perché fuorvianti e di molti gradi più alte rispetto alla temperatura dell’aria. L’immagine di apertura svela appunto l’inganno, mettendo le temperature al suolo invece d quelle dell’aria. Ma questa differenza cruciale è passata completamente inosservata ai media e ai giornalisti che hanno riferito di nuove temperature record. Quando lo stratagemma è stato scoperto dai lettori più attenti e informati era troppo tardi: la notizia si era diffusa in tutto il mondo ed era già penetrate nelle menti prive di difesa. Così si è costruito il falso record dei 48 gradi che non ha alcuna consistenza se non nel gioco degli inganni mentre le temperature massime dell’aria sono ancora lontane dai 47 gradi di Atene, mantenuti per diversi giorni nel 1977 quando c’era molto meno Co2 rispetto ad oggi. Alla fine abbiamo scoperto che d’estate può fare caldo.

A questo inganno dell’Esa e al coro di sciamannati che gridano alla catastrofe ad ogni incendio di sterpaglia dimenticando i grandi incendi dolosi per “autocombustione” che si sono susseguiti per mezzo secolo, si è aggiunto anche a una sorta di giochino cognitivo, per cui si è tentato di collegare il catastrofismo climatico ai risultati di uno studio secondo cui 400 mila anni fa la Groenlandia era libera dai ghiacci cercando in questo modo di aumentare il livello di allarme e dunque di consenso alle folli politiche di Net zZro. Ma se i ghiacci si sono sciolti al di fuori di ogni influsso antropico e probabilmente a prescindere dai livelli di Co2 che non è stata misurata nella “carota” di ghiaccio presa dai ricercatori, questo significa che l’influsso dell’uomo sul clima conta poco o niente. A dire la verità per anni i portatori non sani di catastrofismo hanno dato battaglia contro l’idea che Groenlandia significasse “terra verde” proprio perché se fosse passata l’idea di un clima indipendente dall’influsso antropico, allora tutto il retrostante piano politico – sociale sarebbe stato in pericolo mentre adesso si dice che potremo evitare queste oscillazioni climatiche solo se non produrremo Co2: il ragionamento è così idiota che forse potrebbe ambire ad essere uno storico esempio di cretineria, ma dimostra come ormai ci si attacca proprio a tutto, anche ai rami cedevoli pur di dare a bere la narrazione climatica.

Tuttavia la cosa più divertente è che in realtà l’attesa diminuzione progressiva delle macchie solari ci dice che stiamo entrando in un Grande minimo solare durante il quale la nostra stella emetterà meno radiazioni e meno calor provocando così una sensibile diminuzione delle temperature medie. Gli studi sul sole permettono di vedere che ci sono circa cinque grandi minimi in un millennio e che l’inizio di quello attuale è in ritardo. Forse tra non molto ci diranno di produrre più gas serra possibile: non abbiate dubbi chi gestisce politicamente il caldo sa come trarre profitto anche dal freddo.

