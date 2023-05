La totale mancanza di senso dei dogmi e la loro evidente estraneità ai fini che dicono di proporsi porta a ridicoli corto circuiti: se esistesse un numero sufficiente di persone intelligenti oneste e informate questa narrazioni rimarrebbero nel cassetto delle fesserie e così i loro corifei che vanno dai filantropi sospetti alle stupide stelle di Hollywood. Così una ricerca ha cominciato a svelare che il feticcio ambientale usato per distruggere l’allevamento e l’agricoltura tradizionale è un realtà una super menzogna: se infatti si vorrebbe far credere che il bestiame starebbe causando enormi danni al clima e secondo la volontà dell’OMS, dell’UE e dell’ONU – o meglio degli oligarchi e del capitale finanziario – l’agricoltura dovrebbe essere sostituita dalla produzione industriale di cibo nelle fabbriche, la realtà è invece che sono proprio queste pratiche industriali ad essere più dannose per l’ambiente .

Uno studio preliminare intitolato ” Impatti ambientali della carne coltivata”:pubblicato nell’aprile di quest’anno giunge alla conclusione che questo tipo di produzione è significativamente più dannoso per l’ambiente e il clima rispetto alla zootecnia tradizionale. Naturalmente lo studio è molto complesso, ma giustizia delle incredibili semplificazioni e deformazioni che vengono diffuse per “provare” il danno climatico dell’allevamento, ma i risultati dello studio indicano invece che l’impatto ambientale della produzione di ACBM (ovvero la carne a base di cellule animali) sia di parecchi ordini ordini di grandezza superiore a quello della produzione media di carne bovina. Che insomma la natura funziona meglio dei tentativi di imitazione. Dunque la narrazione del potere vorrebbe abolire gli allevamenti per salvare il clima, ma in realtà scegliendo strumenti che secondo i pazzeschi criteri che vengono usati, finirebbero per essere ancora più dannosi. Sappiamo benissimo che tutto questo serve a creare un’industria del cibo artificiale ( la carne che di fatto è composta da cellule tumorali) o gli ogm brevettati che rappresenterebbe un enorme aumento di profitti e di potere per i cosiddetti filantropi, che dunque il clima è solo un volgare pretesto per imporre cose che non potrebbero mai passare trattandosi di scassi sociali. Ma adesso dovranno dimostrare che tale pretesto non è solo frutto di invenzione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...