Questo post si compone di un semplice elenco: si tratta dei partecipanti al 69esimo incontro del Bilderberg, un conclave esplicito, ma allo stesso tempo segreto di mediatori del potere globale, appena iniziato a Lisbona. Anche quest’anno l’incontro, ultimo di una serie iniziata nel 1954, continua a offuscare i confini tra diplomazia aperta ed elitarismo clandestino mentre i leader politici e i vertici dei servizi si incontrano con pezzi grossi dell’industria, baroni dei media e magnati della finanza. Ognuno di questi ha un suo potere, ma le cose che dice anche se rivelate da qualcuno come messaggio nella bottiglia, devono rimanere anonime perché “i partecipanti prendono parte come individui piuttosto che a titolo ufficiale e quindi non sono vincolati dalle convenzioni del loro ufficio o da posizioni prestabilite”. Questa spiega bene la natura di questo come di altri incontri dello stesso tipo; si tratta di riunioni di privati, ancorché dotati di cariche pubbliche e/o ufficiali, che discutono e decidono sulle cose da farsi al di fuori di qualsiasi meccanismo decisionale democratico. Come al G7 che si svolge in contemporanea in Giappone il tema fondamentale è quello posto dalle elite nordamericane che per la prima volta di sentono in pericolo a causa della de dollarizzazione. Non vogliono ovviamente perdere il loro posto, né vogliono rinunciare alla rapina globale nella quale distribuiscono carta straccia in cambio di beni reali e sono disponibili a far scoppiare un conflitto nucleare pur di non perdere le loro rendite di posizione.

Curioso, inelegante e forse simbolico della fine di un periodo storico che questo grido di dolore venga proprio da Hiroshima, città martire dell’imperialismo americano e in quanto tale anche luogo dove si sono poste le basi della rapina a mano armata con biglietti verdi che si è consumata per messo secolo dopo la fine della parità con l’oro e la ovvia finanziarizzazione dell’economia americana. Adesso la città dovrà ospitare anche il lurido personaggio che vuole la nuova guerra nucleare, mentre manda all’inutile massacro i suoi. Da un massacro all’altro, ma direi che non porta fortuna tornare e in maniera così tracotante sul luogo del delitto, cercando di rinnovarlo. Io non so quale influsso abbia nel mondo reale un incontro come questo del Bilderberg, il G7 e altri analoghi, ma di certo essi bengono venduti e propagandati come veri e propri e propri direttòri in cui si formano le linee guida di azione politica e geopolitica che poi verranno messe messe in campo dai governi occidentali che rappresentano a mala penna un settimo dell’umanità. Probabilmente l’intenzione è quella di restituire l’idea che sono queste le assemblee che contano, non quelle elettive e men che meno quello che si aprono al di fuori dell’angusta Europa o Del Nord America . Perciò mi limito a segnalare la lista completa dei partecipanti di quest’anno, praticamente il consesso che dato vita alla trimurti resettaria pandemia – guerra – clima : potrà essere utile nel corso dell’anno per comprendere le logiche il senso e la direzione delle cose. Ho messo in grassetto i pochi italiani e le presenze più significative di questo mondo al tramonto che forse da tali incontri trae conforto e tanta di allontanare le insistenti luci del tramondo,

Abrams, Stacey (USA), CEO, Sage Works Production

Achleitner, Paul M. (DEU), Presidente, Global Advisory Board, Deutsche Bank AG

Agrawal, Ajay (CAN), Professore di Economia, Università di Toronto

Albares, José Manuel (ESP), Ministro degli Affari Esteri spagnolo

Altman, Sam (USA), CEO, OpenAI

Alverà, Marco (ITA), Co-Founder, zhero.net; CEO TES

Andersson, Magdalena (SWE), Leader, Partito socialdemocratico

Applebaum, Anne (USA), redattrice, The Atlantic

Arnaut, José Luís (PRT), socio amministratore, CMS Rui Pena & Arnaut

Attali, Gabriel (FRA), Ministro dei Conti Pubblici

Balsemão, Francisco Pinto (PRT), Presidente, Impresa Group

Barbizet, Patricia (FRA), presidente e amministratore delegato, Temaris & Associés SAS

Barroso, José Manuel (PRT), presidente, consulenti internazionali, Goldman Sachs

Baudson, Valérie (FRA), CEO, Amundi SA

Beaune, Clément (FRA), ministro dei trasporti

Benson, Sally (USA), Professore di Scienze Energetiche e Ingegneria, Stanford University

Beurden, Ben van (NLD), consigliere speciale del consiglio di amministrazione, Shell plc

Borg, Anna (SWE), Presidente e CEO, Vattenfall AB

Borrell, Josep (INT), vicepresidente, Commissione europea

Botín, Ana P. (ESP), presidente esecutivo del gruppo, Banco Santander SA

Bourla, Albert (USA), Presidente e CEO, Pfizer Inc.

Braathen, Kjerstin (NOR), CEO, DNB ASA

Brende, Børge (NOR), Presidente Forum economico mondiale

Brink, Dolf van den (NLD), CEO, Heineken NV

Brudermüller, Martin (DEU), CEO, BASF SE

Buberl, Thomas (FRA), CEO, AXA SA

Byrne, Thomas (IRL), ministro dello sport e dell’educazione fisica

Carney, Mark (CAN), vicepresidente, Brookfield Asset Management

Cassis, Ignazio (CHE), Consigliere federale, Dipartimento federale degli affari esteri

Castries, Henri de (FRA), Presidente, Institut Montaigne

Cavoli, Christopher (INT), Supreme Allied Commander Europe

Ceylan, Mehmet Fatih (TUR), Presidente, Ankara Policy Center

Chhabra, Tarun (USA), Senior Director per la tecnologia e la sicurezza nazionale, Consiglio di sicurezza nazionale

Creuheras, José (ESP), Presidente, Grupo Planeta e Atresmedia

Debackere, Koenraad (BEL), Presidente, KBC Group NV

Deese, Brian (USA), ex direttore del Consiglio economico nazionale

Donohoe, Pasquale (INT), Presidente, Eurogruppo

Döpfner, Mathias (DEU), presidente e amministratore delegato, Axel Springer SE

Easterly, Jen (USA), Direttore, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency

Economia, Elizabeth (USA), Senior Advisor per la Cina, Dipartimento del Commercio

Ehrnrooth, Henrik (FIN), Presidente, Otava Group

Émié, Bernard (FRA), Direttore Generale per la Sicurezza Esterna, Ministero delle Forze Armate

Empoli, Giuliano da (ITA), Political Scientist and Writer, Sciences Po

Entrecanales, José M. (ESP), presidente e amministratore delegato, Acciona SA

Eriksen, Øyvind (NOR), Presidente e CEO, Aker ASA

Ferguson, Niall (USA), Milbank Family Senior Fellow, Stanford University

Fleming, Jeremy (GBR), ex direttore, GCHQ

Frederiksen, Mette (DNK), Primo Ministro danese

Freeland, Chrystia (CAN), Vice Primo Ministro canadese

Garijo, Bélen (DEU), presidente e amministratore delegato, Merck KGaA

Gentiloni, Paolo (INT), Commissioner for Economy, European Commission

Gonzáles Pons, Esteban (ESP), vicepresidente, Partito popolare europeo

Gosset-Grainville, Antoine (FRA), Presidente, AXA

Goulimis, Nicky (GRC), membro del consiglio di amministrazione e co-fondatore, Nova Credit Inc.

Griffin, Kenneth (USA), Fondatore e CEO, Citadel LLC

Gruber, Lilli (ITA), Caporedattore e Conduttrice, La7 TV

Gürkaynak, Refet (TUR), Professore di Economia, Bilkent University

Haines, Avril D. (USA), direttore dell’intelligence nazionale

Halberstadt, Victor (NLD), professore di economia, Università di Leida

Hassabis, Demis (GBR), CEO, DeepMind

Hedegaard, Connie (DNK), Presidente, Fondazione KR

Hofreiter, Anton (DEU), deputato; Presidente della commissione per gli affari europei

Holzen, Madeleine von (CHE), Editor-in-Chief, Le Temps

Jensen, Kristian (DNK), CEO, Green Power Danimarca

Joshi, Shashank (GBR), redattore della difesa, The Economist

Kaag, Sigrid (NLD), ministro delle Finanze; Vice Primo Ministro

Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies Inc.

Kasparov, Garry (USA), Presidente, Renew Democracy Initiative

Kieli, Kasia (POL), presidente e amministratore delegato, Warner Bros. Discovery Polonia

Kissinger, Henry A. (USA), Presidente, Kissinger Associates Inc.

Koç, Ömer (TUR), Presidente, Koç Holding AS

Kolesnikov, Andrei (INT), Senior Fellow, Carnegie Endowment for International Peace

Kostrzewa, Wojciech (POL), Presidente, Tavola rotonda degli affari polacchi

Kotkin, Stephen (USA), Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University

Kravis, Henry R. (USA), Copresidente, KKR & Co. Inc.

Kravis, Marie-Josée (USA), Chair, The Museum of Modern Art

Kudelski, André (CHE), Chair and CEO, Kudelski Group SA

Kuleba, Dmytro (Regno Unito), Ministro degli Affari Esteri

Lammy, David (GBR), Segretario di Stato ombra per gli affari esteri, Camera dei Comuni

Leysen, Thomas (BEL), Presidente, Umicore e Mediahuis; Presidente DSM-Firmenich AG

Liikanen, Erkki (FIN), Presidente, IFRS Foundation Trustees

Looney, Bernard (GBR), CEO, BP plc

Marin, Sanna (FIN), Prime Minister

Metsola, Roberta (INT), President, European Parliament

Micklethwait, John (USA), Caporedattore, Bloomberg LP

Minton Beddoes, Zanny (GBR), redattore capo, The Economist

Moreira, Duarte (PRT), co-fondatore e socio amministratore, Zeno Partners

Moyo, Dambisa (GBR), economista globale; Membro, Camera dei Lord

Mundie, Craig J. (USA), Presidente, Mundie & Associates LLC

Nadella, Satya (USA), CEO, Microsoft Corporation

O’Leary, Michael (IRL), CEO del gruppo, Ryanair Group

Orida, Deborah (CAN), Presidente e CEO, PSP Investments

Özel, Soli (TUR), Professore, Kadir Has University

Papalexopoulos, Dimitri (GRC), Presidente, TITAN Cement Group

Philippe, Edouard (FRA), Sindaco, Le Havre

Pottinger, Matthew (USA), Distinguished Visiting Fellow, Hoover Institution

Pouyanné, Patrick (FRA), presidente e amministratore delegato, TotalEnergies SE

Rachman, Gideon (GBR), commentatore capo per gli affari esteri, The Financial Times

Ramírez, Pedro J. (ESP), Direttore, El Español

Rappard, Rolly van (NLD), co-fondatore e co-presidente, CVC Capital Partners

Reynders, Didier (INT), Commissario europeo per la giustizia

Röttgen, Norbert (DEU), deputato, Bundestag tedesco

Rutte, Mark (NLD), Primo Ministro olandese

Salomone, Martina (AUT), Caporedattore, Kurier

Sawers, John (GBR), presidente esecutivo, Newbridge Advisory Ltd.

Schadlow, Nadia (USA), Senior Fellow, Hudson Institute

Schallenberg, Alexander (AUT), Ministro per gli affari europei e internazionali

Schmidt, Eric E. (USA), ex amministratore delegato e presidente di Google

Schmidt, Wolfgang (DEU), capo della cancelleria, ministro federale per compiti speciali

Sebastião, Nuno (PRT), presidente e amministratore delegato, Feedzai

Sikorski, Radoslaw (POL), eurodeputato, Parlamento europeo

Silva, Filipe (PRT), CEO, Galp

Stilwell de Andrade, Miguel (PRT), CEO, EDP

Stoltenberg, Jens (INT), Segretario Generale, NATO

Subramanian, Arvind (INT), Senior Fellow in International and Public Affairs, Brown University

Tellis, Ashley J. (USA), Tata Chair for Strategic Affairs, Carnegie Endowment

Thiel, Peter (USA), Presidente, Thiel Capital LLC

Tsu, Jing (USA), professore di lingue e letterature dell’Asia orientale, Università di Yale

Tugendhat, Tom (GBR), ministro di Stato per la sicurezza

Vadera, Shriti (GBR), Presidente, Prudential plc

Vassilakis, Eftichios (GRC), Presidente, Aegean Group

Waldron, John (USA), Presidente e COO, The Goldman Sachs Group, Inc.

Wallenberg, Marcus (SWE), Presidente, Skandinaviska Enskilda Banken AB

Wennink, Peter (NLD), Presidente e CEO, ASML Holding NV

Wright, Thomas (USA), Senior Director for Strategic Planning, National Security Council

Yang, Yuan (GBR), Corrispondente Europa-Cina, Financial Times

Yergin, Daniel (USA), Vicepresidente, S&P Global

Yinanç, Barçin (TUR), Giornalista, T24 News Website

