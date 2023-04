Negli ultimi tempi abbiamo assistito alla fiera dei caccia ex sovietici Mig 29 ceduti all’Ucraina da Polonia e Slovacchia così da rinfoltire l’aviazione di Kiev che di fatto non esiste più sono tema del doppiogiochismo europeo: come infatti scrive l’Economist proprio oggi parecchi di questi aereo non sono in realtà in grado di volare perché venivano usati per cannibalizzare i pezzi e così mantenere in efficienza un certo numero di questi velivoli. Già il 3 aprile le autorità polacche hanno riferito di aver consegnato diversi caccia MiG-29 a Kiev anche due giorni dopo questa rivelazione il presidente polacco Andrzej Duda dopo un incontro con il presidente ucraino Vladimir Zelensky a Varsavia, ha annunciato che la Polonua avrebbe trasferito solo 14 caccia MiG-29 di vecchio tipo, tenendosì per sé quelli aggiornati. Ancora prima la Slovacchia aveva annunciato il trasferimento di quattro arei all’Ucraina e pochi giorni fa ha detto di volerne fornire in tutto 13, creando peraltro un enorme problema politico perché l’opposizione ha accusato il governo per aver fornito aerei da combattimento senza il consenso del più alto organo legislativo e avviato una causa legale nei confronti di diversi parlamentari.

Tuttavia non si conoscono bene le condizioni di questi caccia e pare che alcuni . quelli in grado di levarsi in volo – siano stati già ab battuti il che non desta certo sorpresa visto che le difese antiaeree russe con di gran lunga le migliori al mondo e i caccia Mig 29 di cui parliamo benché arei eccellenti, sono versioni risalenti all’epoca sovietica e hanno ben poco a che vedere con le versioni più recenti e con gli armamenti di punta che li caratterizzano. Si può facilmente arguire che tutto questo sia stato “ordinato” dagli Usa sia per mantenere in piedi in qualche modo la guerra e non dover ammettere la sconfitta proprio mentre sta crollando giorno dopo giorno il giudizio sull’amministrazione Biden, sia per costringere i due donatori ad acquistare caccia americani, magari anche quelli di vecchia generazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...