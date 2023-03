Nell’ultimo mese chi non guarda la televisione e non legge i giornali mainstream sa che in Francia è in atto una vera e propria rivolta contro la legge che alza l’età pensionabile e introduce molte discriminazioni tra categorie di lavoratori penalizzando quelli più poveri e con attività più usuranti. Una legge tra l’altro passata senza il voto del Parlamento, grazie a una bomba ad orologeria nascosta nella Costituzione francese ( ricordiamo nata per propiziare l’arrivo al potere di De Gaulle) che permette questo obbrobrio proprio nel Paese di Montesquieu. Tuttavia Il problema, anzi il mistero francese che è anche quello delle democrazie marcite dell’occidente è come mai da cinque anni, contando anche il periodo dei gilet gialli interrotto dalla falsa pandemia, il Paese sia in rivolta, rifiuti per almeno i due terzi il macronismo nelle sue diverse manifestazioni e tuttavia per ben due volte ha finito per eleggerlo come Re Sole temporaneo. E non basta perché il verme nasce ancora prima: i francesi hanno successivamente eletto alla guida del Paese un agente americano, Nicolas Sarkozy, che ha distrutto l’indipendenza della Francia e violato l’esito del referendum sulla Costituzione europea adottando lo stesso testo per via parlamentare; in seguito hanno votato un piccolo borghese François Hollande, che ha tradito tutte le sue premesse elettorali e ha trasformato la presidenza della Repubblica in una sorta di vaudeville permanente e alla fine hanno eletto un banchiere d’affari che ha fatto dell’Eliseo la sala dei ricevimenti per i cocktail dei multimiliardari americani.

Eppure il programma di Macron ( e, in parte anche quello di Sarkozy ) era chiaro ed esplicito nel voler punire le fasce popolari e dare ogni potere all’1 per cento della popolazione e possibilmente anche allo 0,1 per cento: su questo non potevano esserci equivoci, nemmeno sul tema specifico delle pensioni cge era già un tema in campo nel primo mandato. Ma lo hanno votato per due volte. In vent’anni hanno commesso per quattro volte lo stesso errore e adesso, sferzati da un’inflazione alimentare che supera il 20 per cento si accorgono di molte copse che erano sfuggite: ovvero che il livello di istruzione è letteralmente crollato , che la polizia non riesce più a mantenere l’ordine salvo quando deve bastonare i manifestanti, che la giustizia ha tempi inconcepibili, l’esercito non è in grado di rispondere alle guerra ad alta intensità, che i servizi pubblici sono allo sfascio, che negli ospedali si chiudono i servizi di emergenza e i medici scarseggiano mentre lo stato sociale si restringe ogni giorno e i poteri repubblicani colpevolizzano i francesi per i quai del Paese che deriverebbero – udite udite – dalla difesa di diritti e salati . Secondo alcuni analisti tra cui il politologo Tierry Mersan la crisi francese risale al 2007 con il voto in Parlamento di un testo – la cosiddetta costituzione europea- bocciata dal popolo con un referendum. Insomma il fascismo intrinseco del capitale finanziario è passato grazie allo spettro di un presunto fascismo tradizionale.

Ma il caso francese ci dice due cose: la prima è che la spaventosa capacità di accumulazione finanziaria, la pervasività dei media, la superficialità e passività dell’istruzione e non ultimo un sistema elettorale che alla fine si dimostra maggioritario, cancellando tutte le voci intermedie , hanno messo in crisi la democrazia rappresentativa così com’era stata storicamente concepita, per cui il potere può facilmente interrompere la catena che dovrebbe legare l’espressione popolare alla politica. La cosa è resa ancora più grave dalla scomparsa dei partiti che si sono trasformati in comitati d’affari proni agli interessi di questa o quella cupola di potere o nel migliore dei casi in club privati che producono slogan. La seconda è che sta diventando sempre più chiaro come la protesta stia cercando un nuovo paradigma di società: i manifestanti e i sindacati che in Francia esistono ancora e non per finta come in Italia, sanno che Macron – come del resto i milieu politici di tutti i Paesi europei – non potrà risolvere i problemi della Francia, che nascono per l’appunto dalla lotta di classe alla rovescia portata avanti dalle elites finanziarie. non può e nemmeno vuole farlo visto che questo si tradirebbe in meno profitti e potere per i suoi mandanti. Lui nascosto all’Eliseo costituisce una sorta di blocco per poter uscire dal marciume della post democrazia bella quale non esiste alcun dialogo tra potere e popolo e anche quando sembra che esista si tratta di mera simulazione. I burattini dipendono da chi tira i i fili non certo dagli applausi o dai fischi del pubblico. In altri Paesi come l’Italia questa consapevolezza della necessità di una rivoluzione sociale non si è ancora palesata ed è addirittura estranea non solo alla sinistra vacua e affarista come alla destra bottegaia, ma persino alla gran parte dell’area critica: gli italiani aspettano che qualcuno venga a ristabilire le cose come erano una volta: qualche evento inatteso, lo stellone la Madonna, Trump o chi altri, Ma di tirare la testa fuori dalla sabbia non se ne parla.

